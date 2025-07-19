Остановка поездов, атаки на Москву, Ростов: как ВСУ атакуют Россию 19 июля

ВСУ атаковали Россию десятками беспилотников в ходе ночной массированной атаки. Что известно о налете 19 июля, как атаковали Москву, почему остановились поезда на юге России, сколько жертв и пострадавших?

Сколько украинских БПЛА атаковало Россию сегодня, 19 июля

Минобороны РФ сообщило, что вечером 18 июля и в ночь на 19 июля Россия подверглась массированной атаке полутора сотен украинских БПЛА.

По данным военного ведомства, вчера в период с 18:15 до 23:05 было сбито 87 украинских БПЛА самолетного типа, больше всего — над территорией Брянской области.

Еще 71 БПЛА был перехвачен и уничтожен ночью 19 июля.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«24 [БПЛА перехвачены и уничтожены] над территорией Ростовской области; 16 — над территорией Московского региона, в том числе 13 летевших на Москву; 11 — над территорией Брянской области; 10 — над территорией Калужской области; три — над территорией Курской области; по два — над территориями Орловской, Тульской и Липецкой областей, один — над территорией Краснодарского края», — сообщила пресс-служба Минобороны .

Еще 12 украинских БПЛА были уничтожены над Брянской областью в период с 07:45 до 08:30, сообщили в МО РФ.

Что известно об атаке БПЛА на Москву и Подмосковье

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за минувшую ночь более 10 беспилотников было сбито на подлете к Москве. По данным СМИ, для атаки были использованы беспилотники типа «Лютый».

Очевидцы рассказали, что взрывы минувшей ночью были слышны в районе Нахабино, Зеленограда и Истры.

Telegram-канал «Осторожно, новости» утверждает, что один из БПЛА был сбит истребителем в Дмитровском районе Подмосковья. Обломки беспилотника упали в поле и загорелись, была повреждена линия электропередачи.

Обломки одного из БПЛА рухнули в Андреевке под Зеленоградом. Информации о пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

В течение ночи временно закрывались аэропорты Шереметьево и Домодедово.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Почему остановились поезда на юге России

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил об атаке БПЛА на Ростовскую область. Местные жители сообщили СМИ о звуках взрывов в районе Гуково и Каменска-Шахтинского. В результате атаки есть раненый.

«Из-за падения обломков БПЛА в микрорайоне Лиховской Каменска-Шахтинского по ул. Советской загорелось несколько частных домов. Все экстренные службы выехали на место. По предварительной информации, ранен один человек. В Каменском районе из-за атаки БПЛА произошло загорание трансформатора и отключение высоковольтной линии. В зоне отключения пять населенных пунктов, где живут около двух тысяч человек», — сообщил Слюсарь в своем Telegram-канале.

Пресс-служба РЖД сообщила, что движение на железнодорожном перегоне Лихая — Замчалово под Ростовом было приостановлено из-за падения обломков сбитого беспилотника ВСУ. Всего задерживается более 50 поездов. Обломки БПЛА повредили контактную сеть.

Фото: Alexander Legky/Global Look Press

В соцсетях люди жаловались, что оказались заперты в поездах на сильной жаре с отключенными кондиционерами. Аналогичная ситуация наблюдалась на вокзалах. Многие составы были задержаны на 5–7 часов, в том числе 12 поездов в Крым.

Глава Российских железных дорог Олег Белозеров создал координационный штаб для решения ситуации с железнодорожным коллапсом в Ростовской области и возглавил его. Часть составов удалось пустить по направлениям на тепловозной тяге. К 09:19 утра было подано напряжение в контактную сеть.

В РЖД добавили, что все пассажиры задержанных поездов могут вернуть и переоформить билеты в кассах без сборов и доплат.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где еще были удары беспилотников ВСУ 19 июля

Минздрав Запорожской области сообщил, что подросток пострадал в результате удара БПЛА по населенному пункту Верхняя Криница. Под удар БПЛА попали три человека, в том числе 14-летний подросток и его родители.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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