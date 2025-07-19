Ситуация в аэропортах РФ 19 июля: отмены рейсов, что в Москве и Петербурге

Ситуация в аэропортах РФ 19 июля: отмены рейсов, что в Москве и Петербурге

За прошедшую ночь в московском аэропорту Шереметьево дважды вводили и снимали ограничения на прием и выпуск самолетов. Что известно об отменах и задержках рейсов, какова ситуация в аэропортах сегодня, 19 июля?

Какова ситуация в аэропортах РФ 19 июля

Первое сообщение об ограничении работы Шереметьево поступило от Росавиации в 00:28 мск. В ведомстве пояснили, что это необходимо для обеспечения безопасности полетов. В 00:40 работа воздушной гавани уже была возобновлена.

Однако уже в 01:07 стало известно о повторном ограничении работы аэропорта, которое сняли в 01:56. При этом Шереметьево в этот раз только не выпускало самолеты, принимать рейсы продолжало.

В 23:13 не принимал и не выпускал самолеты московский аэропорт Домодедово. В 23:32 он возобновил работу.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — пояснила Росавиация.

Самые долгие ограничения были в аэропорту Калуги — их ввели в 11:37 18 июля и сняли только в 03:31 19 июля.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Временно не работал вчера вечером также аэропорт Мурманска.

«Аэропорт Мурманск (код ИКАО: ULMM). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написала Росавиация в 20:33.

В 20:52 ограничения уже сняли.

О временной остановке аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге не сообщалось.

18 июля россиянам отменили рейс в Турцию после 10 часов ожидания из-за атаки беспилотников на столицу. Пассажиры Turkish Airlines должны были улететь в Анталью из аэропорта Внуково ночью 18 июля. Однако из-за налета украинских дронов отправление стали переносить раз в час. Только в 06:30 вылет отменили.

Этой ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице средства ПВО сбили более десятка украинских дронов. Telegram-канал «Осторожно, Москва» пишет, что беспилотники сбивали в Истринском и Солнечногорском районах. Telegram-канал SHOT сообщил, что взрывы были слышны в Нахабино и Зеленограде. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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