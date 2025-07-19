Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 19 июля, дождь не спасает

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 19 июля, дождь не спасает

Даже несмотря на дождь, уровень пыльцы сейчас остается высоким. Рассказываем, почему аллергикам все еще тяжело дышать.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Суббота в столице будет пасмурной: синоптики обещают облачность, дожди и максимум +25 °C. Влажность повысится, но ветер останется слабым. Такие погодные условия могут немного снизить пылевую активность, но не дают полноценного облегчения — особенно чувствительным людям.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 19 июля

Уровень пыльцы в воздухе продолжает оставаться неблагоприятным. Осветим основные проблемы.

Злаковые травы все еще в фазе цветения, и концентрация их пыльцы достигает очень высокого уровня — от 1001 до 5000 единиц на кубометр. Даже при осадках частицы могут сохраняться в воздухе или повторно подниматься с поверхности после дождя.

Полынь остается на среднем уровне: уровень ее пыльцы сегодня похож на вчерашний — от 11 до 100 единиц. Ее количество понемногу растет последние дни, и в пасмурную погоду чувствительные аллергики могут ощущать обострение из-за влажного воздуха, который усиливает восприятие аллергенов.

Хотя дожди могут частично снижать уровень пыльцы, важно помнить: когда поверхности высыхают и возвращается солнце, она снова активно поднимается в воздух. Аллергикам рекомендуем не пренебрегать мерами защиты, даже если за окном пасмурно.