Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 июля 2025 в 03:00

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 19 июля, дождь не спасает

Пыльца 19 июля 2025 года Пыльца 19 июля 2025 года Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Даже несмотря на дождь, уровень пыльцы сейчас остается высоким. Рассказываем, почему аллергикам все еще тяжело дышать.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Суббота в столице будет пасмурной: синоптики обещают облачность, дожди и максимум +25 °C. Влажность повысится, но ветер останется слабым. Такие погодные условия могут немного снизить пылевую активность, но не дают полноценного облегчения — особенно чувствительным людям.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 19 июля

Уровень пыльцы в воздухе продолжает оставаться неблагоприятным. Осветим основные проблемы.

Злаковые травы все еще в фазе цветения, и концентрация их пыльцы достигает очень высокого уровня — от 1001 до 5000 единиц на кубометр. Даже при осадках частицы могут сохраняться в воздухе или повторно подниматься с поверхности после дождя.

Полынь остается на среднем уровне: уровень ее пыльцы сегодня похож на вчерашний — от 11 до 100 единиц. Ее количество понемногу растет последние дни, и в пасмурную погоду чувствительные аллергики могут ощущать обострение из-за влажного воздуха, который усиливает восприятие аллергенов.

Хотя дожди могут частично снижать уровень пыльцы, важно помнить: когда поверхности высыхают и возвращается солнце, она снова активно поднимается в воздух. Аллергикам рекомендуем не пренебрегать мерами защиты, даже если за окном пасмурно.

пыльца
злаки
растения
аллергия
аллергены
Москва
прогнозы
погода
мониторинг
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме рассказали об изменениях противопоказаний к управлению авто
«На бойню»: на Западе раскрыли планы Евросоюза относительно России
Трамп обвинил медиамагната в клевете по делу Эпштейна
Все, что нужно знать о гайморите: симптомы, лечение, профилактика
«Поджимаем»: Марочко рассказал об успехе ВС России в ДНР
Удар БПЛА стал причиной остановки поезда под Ростовом
«Теряет каждый день»: в США раскрыли просчет Украины
Стало известно, что случилось с вернувшимся из плена бойцом ВСУ на Украине
Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ о реформах
Вильфанд предупредил об экстремальной жаре в трех округах России
«Динамо» сыграло с «Балтикой» в новом сезоне РПЛ
Тысячи человек под Ростовом оказались без света из-за атаки БПЛА
Носить пуш-ап в 50 лет зазорно? Что ответили Бондарчук, Штурм Меньшовой
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 19 июля, дождь не спасает
Как выбрать камеру для велосипеда: что важно знать перед покупкой
Жара больше не помеха! Как выбрать напольный вентилятор для дома
Песков прокомментировал возможную встречу Путина и Трампа в Китае
Посол заявил, что Сирия и Израиль договорились прекратить огонь
«Быстро угасает»: Трамп указал на упадок БРИКС из-за угроз ввести пошлины
Разведка США отчиталась о фейковом вмешательстве России в выборы
Дальше
Самое популярное
Наступление ВС РФ на Харьков 17 июля: ликвидация Сырского, бои у Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 17 июля: ликвидация Сырского, бои у Купянска

Мобилизованный расстрелял сержантов на полигоне
Европа

Мобилизованный расстрелял сержантов на полигоне

Удар возмездия и окружение Красноармейска: новости СВО к утру 17 июля
Регионы

Удар возмездия и окружение Красноармейска: новости СВО к утру 17 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.