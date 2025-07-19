Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 19 июля 2025 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 19 июля 2025 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 19 июля 2025 года

NEWS.ru не может оторваться от темы праздников, поэтому публикует очередной материал. Сегодня расскажем о 19 июля. Памятные даты, поворотные исторические события, интересные личности — в нашем материале.

Праздники 19 июля в России и мире

Какие праздники отмечают 19 июля? Их уйма! Ограничимся несколькими. Сегодня любители сдобы наслаждаются пирожками с малиновым вареньем, смелые дамы не носят купальников, а также отмечается День детского футбола.

Памятные даты и важные события 19 июля

Мир отмечает сегодня важную дату — День детского футбола, а также день Москвы-реки. Ну что, вперед, к знаниям?

День маленьких футболистов

Ежегодный праздник в мире — День детского футбола. Эту дату в мире спорта отмечают уже 24 года. Сегодня различные секции приглашают ребят играть в футбол. На наш взгляд, это движение нужно однозначно поддерживать.

Праздник для всей столицы

Сегодня в России отмечается день Москвы-реки. Исследователи говорят, что она уже старушка — ее возраст превышает 12 тысяч лет. Общая протяженность — 473 километра, из которых 80 километров протекают через саму Москву. Отправляемся кататься на теплоходе и праздновать день рождения коренной москвички!

19 июля — какой сегодня праздник отмечают в России и мире Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Необычные праздники и интересные факты

Необычных праздников в мире просто тьма. Например, 19 июля девушки массово снимают купальники. Загляните на пляж и проверьте, а также съешьте сегодня с другом по пирожку с малиновым вареньем.

Показываем красоту

19 июля отмечается День без купальников. Праздник необычный, согласны. Но представьте, как можно раскрепоститься сегодня, принять, как выглядит ваше тело. Этот день создан не для того, чтобы привлечь внимание, а для того, чтобы почувствовать единение с природой. Не забывайте при этом соблюдать законодательство, чтобы не получить штраф за нарушение общественного порядка.

Церковные праздники 19 июля 2025 года

Религиозный праздник сегодня — Сысоев день. Он отмечается православными 19 июля.

Именины и дни ангела 19 июля

У кого сегодня именины? Сначала католики: Владислав, Винцент. Православные: Валентин, Василий, Иннокентий, Марфа, Федор, Феликс.

Этот день в истории: что произошло 19 июля?

Поворотное для Советской России событие — утверждение Конституции. Она была принята 107 лет назад! Расскажем сегодня также и о другом важном факте в истории нашей страны.

Первая Конституция в РСФСР

В этот день 1918 года в РСФСР была принята первая советская Конституция. Вступивший в силу 19 июля документ закрепил основные принципы устройства нового государства и стал первой Конституцией в истории России.

Долой безграмотность

В 1920 году в России была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотности. Участники этого объединения занимались организацией курсов ликбеза, подготовкой учителей и изданием учебной литературы.

Что случилось 19 июля в мире Фото: Анатолий Гаранин/РИА Новости

Кто умер и родился 18 июля

Сегодня родились и умерли очень интересные люди, о которых стоит знать и помнить. Некоторые из этих личностей достаточно эпатажны, что стало причиной их особого упоминания в летописи мировой истории и в истории нашей страны.

Кто родился

1893 год — 19 июля родился автор поэмы «Облако в штанах» и многих других произведений. Конечно же, речь о Владимире Маяковском. Эта фигура в литературе XX века занимает ведущее место. Он был представителем русского футуризма.

1963 — в этот день появился на свет король эпатажа, парикмахер и певец Сергей Зверев. Имя этого шоумена всем известно. Он прославился не только благодаря своему экстравагантному стилю, но и умению стричь людей. Зверев — чемпион Европы и мира по парикмахерскому искусству.

Кто умер

1984 — в этот день умерла выдающаяся актриса театра и кино Фаина Раневская. Наверняка хотя бы одну из ее колких фраз вы слышали — она прославилась не только своим умением перевоплощаться, но и благодаря остроумию.

2013 — 19 июля скончался один из самых влиятельных рок-музыкантов России. Мы говорим о лидере панк-группы «Король и Шут» Михаиле Горшеневе. Пойте сегодня в караоке вашу любимую песню этого бенда.