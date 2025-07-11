Сногсшибательный рецепт: жареные лисички с луком — очень нежно

Сногсшибательный рецепт: жареные лисички с луком — очень нежно

Сногсшибательный рецепт: жареные лисички с луком — очень нежно

У вас получатся нежнейшие лисички на сковороде, если воспользуетесь нашим рецептом. Готовим вместе с NEWS.ru самые вкусные лесные грибы, которые вы когда-либо пробовали.

Потребуется: свежие лисички — 500 г, репчатый лук — 2 крупные головки, масло подсолнечное — 2 ст. л., сливочное масло — 30 г, соль крупного помола — по вкусу, перец черный свежемолотый — щепотка, укроп свежий — небольшой пучок.

Тщательно переберите лисички, удаляя лесной сор. Аккуратно промойте, не замачивая. Крупные грибы разрежьте на 2–4 части. Режем тонкими полукольцами луковицы.

Лисички с луком обжариваем в разогретой сковороде с подсолнечным маслом где-то 10 минуток. Добавляем сливочное масло и готовим около 7 минут.

Приправьте блюдо солью и перцем. Перед подачей посыпьте жареные лисички с луком рубленым укропом. Приятного аппетита!