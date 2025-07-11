Как сэкономить в отпуске: практичные советы для путешественников

Бюджетный отпуск: возможен ли? Вполне реально качественно отдохнуть, не растратив все имеющиеся средства. Как сэкономить деньги в отпуске — в материале NEWS.ru.

Экономия на перелетах и билетах: когда и как бронировать

Иногда хочется спонтанно отправиться куда-нибудь, мы все понимаем. Но лучше всего планировать поездку заранее, чтобы сэкономить в отпуске. Так, авиабилеты, ж/д билеты и билеты на автобус будут дешевле на 30--40%, если покупать их за несколько месяцев до отдыха.

Ручная кладь — наше все

Да, понимаем, что хочется выгулять в отпуске все свои красивые наряды, но подумайте о практичности. Действительно вы успеете надеть всю эту одежду в поездке? Очевидная экономия в отпуске — ручная кладь. За провоз чемодана нужно будет заплатить минимум 3 тысячи рублей. Для ручной клади советуем выбирать небольшой рюкзак, с которым путешествовать в целом легче, ведь в него входит намного меньше килограммов.

Дешевое жилье: альтернативы отелям

То же правило и с гостиницами! Советуем бронировать за 3--6 месяцев до даты приезда. Бюджетный отпуск может получиться, если отдать предпочтение хостелам, апартаментам. Как правило, цены там ниже отельных на 30, а то и на 50%. Если вы путешествуете один, то можете взять койко-место. И еще один лайфхак — каучсерфинг. Что это такое? Это соцсеть, где гостеприимные пользователи могут бесплатно предоставить ночлег таким же путешественникам.

Как сэкономить в отпуске: 10 проверенных способов для бюджетного отдыха Фото: Shutterstock/FOTODOM

Питание в поездке: как не переплачивать в кафе и ресторанах

Как сэкономить на еде в отпуске? Во-первых, готовить самостоятельно. Если выбираете апартаменты или мини-отель, то смотрите, чтобы там была кухня. Для семей с детьми это особенно актуально, ведь маленьким туристам лучше есть домашнюю еду. Во-вторых, заведения лучше выбирать не прямо в центре города, ведь там обычный обед стоит иногда баснословных денег. Можно экономно питаться в столовых и в точках, где готовят стритфуд. Разумеется, перед этим нужно проверить отзывы других посетителей.

Таксисты-стервятники

После долгой поездки хочется поскорее добраться в свою гостиницу. Уставших туристов сразу подхватывают у аэропортов и вокзалов таксисты. Имейте в виду, что они могут без зазрения совести содрать с вас ту сумму, которую вы можете потратить на поездку обратно домой. Выход из этого положения — общественный транспорт. Лучше заранее посмотреть, какой автобус вам нужен и сколько стоит проезд.

Бесплатные развлечения и скидки для туристов

NEWS.ru знает, как сэкономить в отпуске и вдоволь насладиться развлечениями. Во-первых, нужно заранее планировать маршрут, чтобы на вашем пути попадались недорогие или бесплатные развлекательные мероприятия. Вдруг как раз в этот день где-то проводят музыкальный фестиваль, на который можно свободно пройти? Посмотрите афишу — вам точно повезет. Планируйте визиты музеи в дни бесплатных посещений. Для этого загляните в соцсети учреждений, где обычно публикуются последние новости. К слову, на просторах интернета достаточно сервисов для туристов с хорошими скидками и акциями.

Как организовать бюджетный отпуск Фото: Shutterstock/FOTODOM

Тратим в меру

Если заранее рассчитать, сколько тратить в день, то можно хорошо сэкономить в отпуске. Перед поездкой сядьте и определите лимит ваших трат в сутки. Да, соблазн купить еще пару сувениров будет, но можно контролировать бюджет с помощью специальных приложений, просто установите их на смартфон. В расходы внесите траты не только на жилье и питание, но и на транспорт, развлечения.

Спускаем все на сувенирку

Кстати о подарках для родных и друзей. Когда гуляешь по центру города, то видишь миллион прилавков с сувенирами. Стоят они намного больше тех же самых, которые продают в непопулярных местах. И вспомните цены в аэропортах, на вокзалах — это же просто нечто. Если хотите привезти домой национальные деликатесы, то спросите совета у местных, где лучше брать их по выгодным ценам.

Подтяните языки

Торговаться — это не стыдно, а выгодно. Некоторым продавцам при этом даже интересны покупатели, готовые поторговаться. Ведь это тоже своего рода азарт, верно? Если умело вести разговор, то можно взять товар и со скидкой в 70%. Будьте смелее!

Недорого не в сезон

Организовать себе бюджетный отпуск реально, если отправиться в поездку не в туристический сезон. Например, в Крым можно поехать в начале декабря — погода и в это время комфортная. В августе цены будут намного больше. А еще с глобальным потеплением во многих регионах России наблюдается очень теплая осень. Большая вероятность, что +26 градусов будет не только в июле, но в сентябре. В общем, отталкивайтесь от погодных условий.