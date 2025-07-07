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07 июля 2025 в 20:14

Мука не нужна: рецепт шарлотки с яблоками в духовке — будет как суфле

Мука не нужна: рецепт шарлотки с яблоками в духовке — будет как суфле Мука не нужна: рецепт шарлотки с яблоками в духовке — будет как суфле Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Приготовьте воздушное чудо на собственной кухне! Предлагаем рецепт шарлотки, для которой не нужна мука. Подробнее — на NEWS.ru.

Вам понадобятся 200 г деревенского творога (жирность от 9%), 2 яйца (охлажденные), 2 яблока с кислинкой, 1 ст. л. тростникового сахара и 1/3 ч. л. ванильной пудры.

Яблоки очищаем от кожицы и нарезаем тончайшими слайсами (толщиной 2 мм) Творог протираем через сито с ячейками 1 мм. Далее для приготовления шарлотки в духовке взбиваем яйца с сахаром. Потом аккуратно соединяем с творожной массой силиконовой лопаткой.

Форму смазываем маслом, выкладываем яблоки веером по спирали, заливаем творожной массой. По рецепту шарлотки нужно выпекать пирог полчаса при 175 градусах. Посыпаем пудрой. Текстура будет как у суфле!

Как видите, яблочный пирог готовится очень просто. Приятного аппетита!

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Алина Ясинская
А. Ясинская
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