Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 июля 2025 в 14:09

Это будет лучший завтрак: рецепт нежнейших сырников из творога

Это будет лучший завтрак: рецепт нежнейших сырников из творога Это будет лучший завтрак: рецепт нежнейших сырников из творога Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Проверенный рецепт идеального завтрака на NEWS.ru! Рассказываем, как приготовить нежные сырники из творога с золотистой корочкой. Подробности — в материале.

Нам понадобятся: 450 г творога (жирность 5–9%), 1 крупное яйцо, 3 ст. ложки тростникового сахара, 4 ст. ложки пшеничной муки высшего сорта, щепотка соли и 2 ст. ложки подсолнечного масла.

Классические сырники на сковороде готовятся так: творог перетрите через сито для воздушности, в глубокой миске соедините творожную массу с яйцом, сахарным песком и солью.

Далее порционно вводите просеянную муку. Из эластичного теста сформируйте аккуратные круглые биточки толщиной 2 см. Обваляйте заготовки в небольшом количестве муки.

Потом выкладываем наши сырники из творога на сковороду с маслом. Обжаривайте на среднем огне под крышкой по 4 минуты с каждой стороны. Выкладываем готовый завтрак на тарелку и наслаждаемся!

общество
кулинария
рецепты
сырники
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отец бойца «Азова» погиб при атаке ВСУ на Белгородскую область
Умер известный саратовский коллекционер и галерист
«Ты — это то, что ты выбираешь»: стиль как продолжение характера
Врач назвала неожиданный симптом эндокринных нарушений
Репетитор-педофил пил чай с родителями своих жертв
В Москве зафиксирован самый жаркий день с начала года
Звездного баскетболиста РФ задержали в Париже: что грозит, мнение Захаровой
Боец подразделения «Орлан» попал под удар украинского дрона
Предприимчивый россиянин присвоил себе средства со счета полного тезки
«Добрый знак»: военкор оценил убийство полковника СБУ в Киеве
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 10 июля, фото и видео
Военэксперт раскрыл страшные последствия применяемых ВСУ снарядов с хлором
Разведдрон США заметили над Черным морем
Адвокат Добровинский раскрыл, как «Торпедо» избежит исключения из РПЛ
В Ленобласти сразу в нескольких отделах полиции прошли обыски
Алиев и Пашинян договорились продолжить переговоры
Европарламент принял решение по отставке фон дер Ляйен
Соцсети заполонили «доширачные» видео с извинениями абхазов перед россиянам
Психолог объяснила, как научиться говорить «нет» родственникам
На Западе увидели серьезную угрозу в новой тактике российских войск
Дальше
Самое популярное
«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»
США

«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля
Россия

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан
Власть

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.