Это будет лучший завтрак: рецепт нежнейших сырников из творога

Это будет лучший завтрак: рецепт нежнейших сырников из творога

Это будет лучший завтрак: рецепт нежнейших сырников из творога

Проверенный рецепт идеального завтрака на NEWS.ru! Рассказываем, как приготовить нежные сырники из творога с золотистой корочкой. Подробности — в материале.

Нам понадобятся: 450 г творога (жирность 5–9%), 1 крупное яйцо, 3 ст. ложки тростникового сахара, 4 ст. ложки пшеничной муки высшего сорта, щепотка соли и 2 ст. ложки подсолнечного масла.

Классические сырники на сковороде готовятся так: творог перетрите через сито для воздушности, в глубокой миске соедините творожную массу с яйцом, сахарным песком и солью.

Далее порционно вводите просеянную муку. Из эластичного теста сформируйте аккуратные круглые биточки толщиной 2 см. Обваляйте заготовки в небольшом количестве муки.

Потом выкладываем наши сырники из творога на сковороду с маслом. Обжаривайте на среднем огне под крышкой по 4 минуты с каждой стороны. Выкладываем готовый завтрак на тарелку и наслаждаемся!