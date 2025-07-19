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19 июля 2025 в 01:41

SHOT сообщил о взрывах в Подмосковье

SHOT сообщил о взрывах в районах Нахабино, Зеленограда и Истры

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Telegram-канал SHOT сообщил о серии взрывов в районах Нахабино, Зеленограда и Истры. Местные власти и Министерство обороны России пока не комментировали эту информацию.

Местные жители рассказали SHOT, что всего прозвучало не менее восьми хлопков, сбито, по предварительным данным, три дрона. Данных о последствиях на земле и пострадавших на данный момент не поступало.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник на подлете к Москве. Он уточнил, что на месте падения БПЛА приступили к работе оперативные службы. Информации о разрушениях или пострадавших нет.

Позже Собянин добавил, что Вооруженные силы Украины запустили в сторону Москвы еще два беспилотных летательных аппарата. По его словам, дроны противника были перехвачены средствами противовоздушной обороны, экстренные службы уже работают на месте падения обломков.

В ночь на 18 июля в московском аэропорту Внуково вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Как пояснили в Росавиации, работу воздушной гавани приостановили для обеспечения безопасности полетов.

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