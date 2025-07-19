Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 19 июля

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 19 июля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 19 июля

Атака БПЛА ВСУ на Ростовскую область привела к отключению электроснабжения в пяти населенных пунктах Каменского района, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, без света остались примерно две тысячи человек.

«В Каменском районе из-за атаки БПЛА произошло загорание трансформатора и отключение высоковольтной линии. В зоне отключения пять населенных пунктов, где живут около двух тысяч человек», — указал Слюсарь.

После полуночи Москву пытались атаковать 13 украинских БПЛА, сообщил в своем Telegram-канале мэр российской столицы Сергей Собянин. По его словам, аппараты были успешно сбиты и перехвачены системами противовоздушной обороны. Информации о пострадавших и разрушениях на земле Собянин не указал.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил он.

Несколько частных домов загорелись после падения обломков БПЛА в Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. По его словам, ранен один человек.

«Из-за падения обломков БПЛА в микрорайоне Лиховской Каменска-Шахтинского по ул. Советской загорелись несколько частных домов. Все экстренные службы выехали на место. По предварительной информации, ранен один человек. Информация уточняется», — написал врио губернатора.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 87 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами России, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Из них 48 — над Брянской областью, указали там.

«В период с 18:15 мск до 23:05 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 48 – над территорией Брянской области, 12 – над территорией Орловской области, 10 — над территорией Калужской области, восемь – над территорией Ростовской области», — отметили в ведомстве.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Telegram-канал SHOT сообщил о серии взрывов, прогремевших в Орловской области. По информации канала, в регионе работает система противовоздушной обороны. Местные власти и Министерство обороны России пока не комментировали эту информацию.

Жители рассказали SHOT, что в пригороде Орла прозвучало не менее четырех взрывов. Канал отметил, что были видны вспышки недалеко от поселка городского типа Знаменка.

Силы противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника, летевших в сторону столицы, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, ПВО успешно нейтрализовала дроны.

Он добавил, что на месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб. Также проводятся все необходимые мероприятия по ликвидации последствий.

Вооруженные силы Украины ударили FVP-дроном по гражданскому автомобилю в приграничном Глушковском районе Курской области, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн. В результате атаки пострадала 57-летняя местная жительница.

Уточняется, что женщина получила ранения головы, груди, живота и конечностей. Кроме того, у нее диагностированы сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

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