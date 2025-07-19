Тысячи человек под Ростовом оказались без света из-за атаки БПЛА

Тысячи человек под Ростовом оказались без света из-за атаки БПЛА Слюсарь: пять населенных пунктов оказались без света из-за атаки БПЛА

Атака БПЛА ВСУ на Ростовскую область привела к отключению электроснабжения в пяти населенных пунктах Каменского района, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, без света остались примерно две тысячи человек.

В Каменском районе из-за атаки БПЛА произошло загорание трансформатора и отключение высоковольтной линии. В зоне отключения пять населенных пунктов, где живут около двух тысяч человек, — указал Слюсарь.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин передавал, что силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника, летевших в сторону столицы. На места падения обломков прибыли специалисты экстренных служб.

Кроме этого российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали восемь украинских беспилотников в центральном регионе страны, информировали в пресс-службе Министерства обороны РФ. В частности, семь дронов были сбиты над Брянской областью, еще один — над Орловской областью.

Также атака БПЛА настигла Калужскую область, где в результате удара была ранена 14-летняя девочка. Губернатор региона Владислав Шапша передавал, что дрон попал в двухэтажный дом в Сухиничском районе.