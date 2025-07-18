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18 июля 2025 в 02:59

Силы ПВО сбили пару дронов, пытавшихся атаковать Москву

Собянин: ПВО ликвидировала два БПЛА, летевших на Москву

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника, летевших в сторону столицы, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, ПВО успешно нейтрализовала дроны.

Он добавил, что на месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб. Также проводятся все необходимые мероприятия по ликвидации последствий.

Ранее силы ПВО сбили над российскими регионами 22 украинских беспилотника, сообщило Министерство обороны РФ. Уточняется, что атака дронов ВСУ пришлась на промежуток с 21:00 до 23:00 по московскому времени.

До этого военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что российская армия, помимо традиционных средств радиоэлектронной борьбы, использует и другие методы против дронов ВСУ. По его словам, ВС РФ применяют дроны-ПВО и специальные пулеметы и автоматы.

Кроме того, МИД России заявили, что Вооруженные силы Украины будут привлечены к ответственности за прицельный удар беспилотника по съемочной группе китайского телеканала Phoenix. Инцидент произошел 26 июня, когда журналисты работали над репортажем о восстановлении мирной жизни.

Сергей Собянин
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