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19 июля 2025 в 00:18

Почти сто БПЛА попытались атаковать Россию

Минобороны России: 87 БПЛА были сбиты над РФ

Фото: МО РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 87 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами России, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Из них 48 — над Брянской областью, указали там.

В период с 18:15 мск до 23:05 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 48 – над территорией Брянской области, 12 – над территорией Орловской области, 10 — над территорией Калужской области, восемь – над территорией Ростовской области, — отметили в ведомстве.

В публикации говорится, что еще пять дронов сбито над территорией Московского региона, в том числе два, летевших на Москву. По одному БПЛА – над территориями Тульской, Курской, Смоленской и Воронежской областей.

Ранее губернатор Подмосковья информировал, что в ночь на 18 июля силы ПВО сбили 11 беспилотников над регионом. По его словам, атака затронула пять округов области. Речь идет о Домодедово, Красногорске, Солнечногорске, Сергиевом Посаде и Можайске.

В Запорожье из-за атаки украинских БПЛА отключилось электричество в части населенных пунктов. Губернатор Евгений Балицкий заявил, что дроны ударили по высоковольтному оборудованию.

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