ПВО сбила 11 украинских БПЛА в Подмосковье Воробьев: российские средства ПВО за ночь сбили 11 БПЛА в Подмосковье

В ночь на 18 июля силы противовоздушной обороны сбили 11 БПЛА в Подмосковье, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в Telegram-канале. Атака произошла над пятью округами области, включая Домодедово, Красногорск, Солнечногорск, Сергиев Посад и Можайск.

Сегодня ночью Подмосковье подверглось атаке вражеских беспилотников. Силами ПВО сбито 11 дронов над пятью округами, — поделился глава региона.

По словам Воробьева, большинство дронов удалось уничтожить на подлете, что позволило избежать серьезных последствий. Он подчеркнул, что никто из местных жителей не пострадал, однако некоторые частные дома получили повреждения.

В Сергиево-Посадском округе в коттеджном поселке Рязанцы пострадали фасады и остекление двух домов. В Солнечногорске, в деревне Марьино разрушены забор и часть стены одного из частных домов, а также повреждены оконные конструкции. Губернатор добавил, что все необходимые службы работают на местах происшествий, и помощь будет оказана жителям, чье имущество пострадало.

Ранее в Сергиево-Посадском округе зафиксировали падение четырех дронов ВСУ. В результате атаки пострадали два человека, сообщал Воробьев. Оба пострадавших были госпитализированы.