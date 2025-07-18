Часть Запорожской области осталась без электричества из-за атаки дронов

Причиной отключения электричества в части населенных пунктов Запорожской области стала атака украинских беспилотников по высоковольтному оборудованию, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий. Он добавил, что специалисты сейчас активно занимаются восстановлением электроснабжения и переключением на резервные линии.

Бригады энергетиков занимаются восстановительными работами и переключением на резервные линии. Работы осложняются опасностью повторных ударов и темным временем суток, — написал глава региона.

Ранее, 18 июля, силы ПВО сбили над российскими регионами 22 украинских беспилотника, сообщило Министерство обороны РФ. Уточняется, что атака дронов ВСУ пришлась на промежуток с 21:00 до 23:00 по московскому времени.

До этого военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что российская армия, помимо традиционных средств радиоэлектронной борьбы, использует и другие методы против дронов ВСУ. По его словам, ВС РФ применяют дроны-ПВО и специальные пулеметы и автоматы.