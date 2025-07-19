Несколько частных домов загорелись при атаке ВСУ под Ростовом

Несколько частных домов загорелись при атаке ВСУ под Ростовом Слюсарь: при атаке ВСУ под Ростовом загорелись частные дома, ранен один человек

Несколько частных домов загорелись после падения обломков БПЛА в Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. По его словам, ранен один человек.

Из-за падения обломков БПЛА в микрорайоне Лиховской Каменска-Шахтинского по ул. Советской загорелись несколько частных домов. Все экстренные службы выехали на место. По предварительной информации, ранен один человек. Информация уточняется, — написал врио губернатора.

Ранее в подмосковном Сергиево-Посадском округе зафиксировали падение четырех дронов ВСУ. В результате атаки пострадали два человека. По данным губернатора региона Андрея Воробьева, они были госпитализированы. Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

Тем временем еще один БПЛА пытался атаковать Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он уточнил, что по объектам отработали силы противовоздушной обороны, на место падения обломков выехали специалисты экстренных служб. Информацию о пострадавших или разрушениях, как и других подробностей глава города не привел.