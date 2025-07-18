ПВО пресекла новую атаку беспилотника на Москву Собянин: еще один БПЛА пытался атаковать Москву

Еще один БПЛА пытался атаковать Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. Он уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информацию о пострадавших или разрушениях глава города не привел.

ПВО Минобороны пресечена очередная попытка атаки на Москву вражеского беспилотника. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин.

Незадолго до этого московский градоначальник заявил, что средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник на подлете к столице РФ. Сведений о разрушениях или пострадавших не поступало.

Ранее в подмосковном Сергиево-Посадском округе зафиксировали падение четырех дронов ВСУ. В результате атаки пострадали два человека. По данным губернатора региона Андрея Воробьева, они были госпитализированы. Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

Также в правительстве Калужской области информировали, что в Тарусском районе обнаружены обломки БПЛА. Было указано, что опасности для населения нет.