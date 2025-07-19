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19 июля 2025 в 01:54

Названо число пытавшихся атаковать Москву после полуночи БПЛА

Собянин: после полуночи Москву пытались атаковать 13 БПЛА

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После полуночи Москву пытались атаковать 13 украинских БПЛА, сообщил в своем Telegram-канале мэр российской столицы Сергей Собянин. По его словам, аппараты были успешно сбиты и перехвачены системами противовоздушной обороны. Информации о пострадавших и разрушениях на земле Собянин не указал.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — добавил он.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что житель села Алешковичи Суземского района погиб в результате атаки FPV-дронов на движущийся автомобиль. Еще одна женщина получила ранения.

Между тем средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 87 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами России, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Из них 48 — над Брянской областью.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее информировал, что при атаке на Белгород пострадали два человека. Это произошло при падении обломков сбитого беспилотника. Также на хуторе Колотиловском во время уборки сена произошла детонация взрывного устройства: один человек погиб, еще двое получили ранения.

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