Калек и женщин не осталось — взялись за пенсионеров: ВСУ вербуют 60-летних

Верховная рада Украины одобрила законопроект о службе в ВСУ мужчин старше 60 лет. В Раде уже раскритиковали инициативу: по словам депутата Ирины Геращенко, документ создает возможности для злоупотреблений. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что пенсионеры — вовсе не та категория граждан, в которой остро нуждается украинская армия, однако выбор у Киева невелик. Как обстоит ситуация с личным составом в ВСУ и помогут ли старики решить проблему — в материале NEWS.ru.

Что известно о призыве 60-летних в ВСУ

Геращенко заявила, что украинский парламент принял во втором и окончательном чтении законопроект, позволяющий мужчинам в возрасте от 60 лет — предельном для пребывания на военной службе — продолжать служить в ВСУ после заключения контракта и прохождения двухмесячного испытательного срока. Инициативу поддержали 306 депутатов из 450.

Парламентарий подчеркнула, что в документе присутствуют формулировки, которые не позволяют четко определить, кто именно должен согласовывать кандидатуры для контрактной службы. «Это может создать возможности для злоупотреблений или выборочных решений», — отметила Геращенко в своем Telegram-канале.

Закон вступит в силу сразу после того, как будет подписан президентом Владимиром Зеленским и опубликован. Подзаконные акты к нему должны принять в течение трех месяцев.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с NEWS.ru заявил, что к набору пенсионеров на службу в ВСУ Киев толкает жестокий кадровый голод в войсках.

«Украинские власти не расширяли бы критерии мобилизации, если бы у них не было с этим проблем. Они не могут собрать нужное количество людей, даже чтобы восполнить потери, не говоря уже об увеличении численности армии. Поэтому они принимают разные законы в надежде, что по контракту пойдет служить молодежь от 18 до 24 лет, которая не подпадает под мобилизацию, и категория граждан в возрасте от 60 лет. При этом молодежные контракты заключили около 3500 человек — это очень мало», — сказал собеседник.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как проходит мобилизация на Украине

Накануне принятия закона о службе 60-летних в ВСУ Верховная рада в 16-й раз продлила военное положение и мобилизацию на Украине на 90 дней. Впервые режим военного положения в стране был введен 24 февраля 2022 года — сразу после начала российской спецоперации.

За это время украинские власти успели принять ряд резонансных решений, касающихся мобилизации. В мае 2024 года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишились права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять паспорта — украинский и заграничный. В апреле 2025 года мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет.

Закон о мобилизации предусматривает освобождение инвалидов I, II и III групп от принудительного призыва. Однако депутат Верховной рады Юрий Камельчук заявлял: территориальные центры комплектования (ТЦК), чтобы «добрать» план, отправляют в зону боевых действий в том числе многодетных отцов и лиц с серьезными проблемами со здоровьем.

Кроме того, на Украине регулярно поднимают вопрос о введении обязательной мобилизации женщин. Официально такое решение еще не принималось, но в ВСУ уже немало девушек-военных. Минобороны республики заявляло, что их численность составляет около 70 тысяч, при этом 5500 проходят службу на передовой. Среди бойцов женского пола есть бывшие заключенные, которых командиры подразделений бросают на штурмы.

Депутат Дмитрий Белик в беседе с NEWS.ru отметил, что от тотальной мобилизации, объявленной Киевом, не защищен никто. Вся страна, по его словам, превратилась в большой призывной пункт, где не соблюдаются законы и не действуют отсрочки.

«ТЦК давно развернули охоту на мужчин. Не только на фронте, но и в украинских городах и селах жизнь превратилась в борьбу за выживание. Киевский режим действует без оглядки на возраст, состояние здоровья и обстоятельства — главное, чтобы больше людей было брошено в горнило конфликта, ведь Запад дал наставление „воевать до последнего украинца“. Это, пожалуй, единственное, что Киев готов выполнить безоговорочно», — уверен парламентарий.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чем 60-летние бойцы помогут ВСУ

Килинкаров допустил, что «добровольный» набор пенсионеров в ВСУ может превратиться в принудительный. «Не думаю, что их прямо сразу начнут забирать в войска, но полностью такой вариант не исключаю. На Украине может быть что угодно», — подчеркнул он.

Заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин сказал NEWS.ru, что непосредственно на передовую таких новобранцев сейчас вряд ли отправят. У ВСУ имеется огромная потребность в замещении тыловых должностей, заметил эксперт.

«Ясно, что человек старше 60 лет вряд ли будет эффективен как десантник или морской пехотинец. Это не штурмовики, но они могут быть водителями, хозяйственными служащими, работать на складах и кухнях. На одного бойца на линии фронта приходится от шести до 10 обслуживающих его людей других специальностей. Вот там место для 60-летних найдется», — пояснил Козюлин.

Однако как раз в пехоте ВСУ сейчас нуждаются больше всего, добавил он. Поэтому пенсионеры — вовсе не та военная сила, которая остро необходима украинской армии.

«Ситуация для ВСУ будет только ухудшаться. Набор добровольцев пенсионного возраста — это лишь способ оттянуть грустный конец для нынешней киевской власти. Я думаю, что уход на фронт отцов и дедов еще и вызовет негативный эффект — они те, кто должен быть воспитателем и опорой для будущих поколений. И это тоже плохой, деморализующий сигнал для украинского общества», — заключил Козюлин.

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