«Призывной пункт»: в Госдуме ответили, почему в ВСУ будут служить люди 60+

«Призывной пункт»: в Госдуме ответили, почему в ВСУ будут служить люди 60+ Депутат Белик: Украина превращается в призывной пункт без законов и отсрочек

Сейчас Украина представляет собой большой призывной пункт, где не действуют отсрочки и не соблюдаются законы, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Дмитрий Белик. По его словам, граждане страны — инструмент, с помощью которого Киев и его кураторы намерены решать свои вопросы.

Ни о каком благополучии украинского народа, разумеется, речи не идет. Рада принимает варварские и антигуманные законы, чтобы создать фальшивую правовую основу для происходящего, — подчеркнул парламентарий.

Он отметил, что сейчас полно свидетельств того, как людей с улиц забирают на фронт, а ТЦК по факту развернули охоту на мужчин. По мнению депутата, не только на фронте, но и в украинских городах и селах жизнь превратилась в борьбу за выживание.

Киевский режим действует без оглядки на возраст, состояние здоровья или обстоятельства — главное, чтобы больше людей было брошено в горнило конфликта, ведь Запад дал наставление «воевать до последнего украинца», и это, пожалуй, единственное, что Киев готов выполнить безоговорочно, — заключил Белик.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что на Украине не осталось молодых людей для призыва в армию. По его словам, почти 500 тысяч украинцев погибло, а родилось меньше 200 детей. Таким образом Олейник прокомментировал законопроект, который позволит пенсионерам вступать в ряды ВСУ.