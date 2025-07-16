Экс-депутат Рады объяснил, почему на Украине решили призывать стариков

На Украине не осталось молодых людей для призыва в армию, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, почти 500 тысяч украинцев погибло, а родилось меньше 200 детей. Так он прокомментировал законопроект, который позволит пенсионерам вступать в ряды ВСУ.

Я посмотрел статистику за прошлый год. Умерло на Украине 495 тысяч человек, а родилось 176. Уже дальше некуда. То есть люди убегают, уезжают, война, болезни. Остаются старики. Понятно, что оружие дадут, но самый большой дефицит — это люди, — сказал Олейник.

Он уточнил, что с начала СВО по 1 июля 2025 года в бегах находится 230 тысяч человек. По словам бывшего депутата Рады, в части вернулось всего 1,7 тысячи человек после решения об амнистии, а 3,5 тысячи было найдено правоохранительными органами.

Поскольку людей нет, многие уже выехали, то мы помним, как конгрессмены и другие предлагали мобилизацию от 18 лет до 24 лет. И тут появилась идея, а чего бы не стариков бросить в последний бой? Людей старше 60 лет берут на контракт. Причем это не те старики, которые были в фильме «В бой идут одни старики». Но военные категорически возражают, потому что там море проблем. Это, скорее всего, обуза. В ВСУ придумали, что два месяца — испытательный срок. Или убьют за это время, или придут к выводу, что лучше не надо. Это говорит о фиаско, — добавил Олейник.

16 июля депутат Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что украинский парламент окончательно принял законопроект, позволяющий гражданам старше 60 лет служить в ВСУ. При этом, по ее словам, в документе нечетко прописано, кто должен согласовывать кандидатуры на службу, что может создать возможности для злоупотреблений.