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15 июля 2025 в 13:44

На Украине приняли решение по военному положению

На Украине продлили военное положение и мобилизацию до 5 ноября

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Верховная Рада Украины в 16-й раз одобрила продление военного положения и всеобщей мобилизации, сообщил в своем Telegram-канале депутат Ярослав Железняк. По его словам, «за» проголосовали 320 нардепов. Законопроекты вступят в силу с 7 августа и будут действовать до 5 ноября.

Рада в 16-й раз одобрила продление военного положения и всеобщей мобилизации. «За» — 320… Документ вступит в силу с 7 августа и будет на 90 дней, то есть до 5 ноября, — написал Железняк.

Тем временем депутат Верховной рады Георгий Мазурашу заявил, что представители украинских военкоматов и полицейские фактически охотятся на граждан в рамках мобилизации. По его словам, «позорные действия» сотрудников ТЦК вызывают недовольство у украинцев.

До этого президент России Владимир Путин подписал указ, уточняющий порядок прохождения военной службы в стране. Согласно указу, иностранные граждане, проходящие военную службу, смогут выполнять служебные задачи не только в условиях чрезвычайного или военного положения и вооруженных конфликтов, но и в период мобилизации.

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мобилизация
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