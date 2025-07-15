На Украине приняли решение по военному положению На Украине продлили военное положение и мобилизацию до 5 ноября

Верховная Рада Украины в 16-й раз одобрила продление военного положения и всеобщей мобилизации, сообщил в своем Telegram-канале депутат Ярослав Железняк. По его словам, «за» проголосовали 320 нардепов. Законопроекты вступят в силу с 7 августа и будут действовать до 5 ноября.

Рада в 16-й раз одобрила продление военного положения и всеобщей мобилизации. «За» — 320… Документ вступит в силу с 7 августа и будет на 90 дней, то есть до 5 ноября, — написал Железняк.

Тем временем депутат Верховной рады Георгий Мазурашу заявил, что представители украинских военкоматов и полицейские фактически охотятся на граждан в рамках мобилизации. По его словам, «позорные действия» сотрудников ТЦК вызывают недовольство у украинцев.

До этого президент России Владимир Путин подписал указ, уточняющий порядок прохождения военной службы в стране. Согласно указу, иностранные граждане, проходящие военную службу, смогут выполнять служебные задачи не только в условиях чрезвычайного или военного положения и вооруженных конфликтов, но и в период мобилизации.