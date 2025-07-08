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08 июля 2025 в 01:57

Путин указом уточнил порядок прохождения военной службы в России

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ, уточняющий порядок прохождения военной службы в стране. Документ с изменениями опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, иностранные граждане, проходящие военную службу, смогут выполнять служебные задачи не только в условиях чрезвычайного или военного положения и вооруженных конфликтов, но и в период мобилизации.

Кроме того, внесены изменения в порядок увольнения военнослужащих. Теперь контрактники, имеющие несколько оснований для увольнения, смогут выбирать основание для увольнения, за исключением особых случаев. К таким случаям теперь относится и включение военнослужащего в реестр иностранных агентов.

Также Путин подписал закон, который разрешает лицам без российского гражданства служить по контракту в ВС РФ. Поправки внесены в законы «О воинской обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащих» и «Об обороне».

Помимо этого глава государства подписал закон о повышении штрафов за несообщение в военкомат о переезде до 20 тысяч рублей. Они будут накладывать на граждан, которые не сообщили в военкомат о переезде или не явились туда по такому же обстоятельству.

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