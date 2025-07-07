Лицам без гражданства разрешили служить в ВС России по контракту

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает лицам без российского гражданства служить по контракту в ВС РФ. Поправки внесены в законы «О воинской обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащих» и «Об обороне».

Согласно нововведению, лица без гражданства получили возможность заключать контракты о прохождении службы в рядах Вооруженных сил и воинских формирований России. Они будут заключаться до окончания мобилизации, истечения военного времени или прекращения действия военного положения.

Документ вступает в силу со дня опубликования. В пояснительной записке к документу уточняется, что порядок вступления нормы в силу предусматривается «в целях безотлагательности принятия дополнительных мер по доукомплектованию» ВС России.

Ранее Путин подписал закон о повышении штрафов за несообщение в военкомат о переезде до 20 тысяч рублей. Штрафы будут накладывать на граждан, которые не сообщили в военкомат о переезде или не явились туда по такому же обстоятельству.

Авторы при разработке инициативы в том числе опирались на анализ Минобороны России. В министерстве отмечали, что за неисполнение обязанностей по воинскому учету больше всего штрафов в 2023 году получили те, кто не сообщал в военкомат о своем переезде.