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07 июля 2025 в 16:02

В России повысили штрафы за несообщение в военкомат о переезде

В России до 20 тысяч рублей повысили штраф за несообщение в военкомат о переезде

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов за несообщение о переезде в военкомат до 20 тысяч рублей, документ опубликован. Ранее максимальная сумма взыскания составляла 10 тысяч рублей.

Штрафы будут накладывать на граждан, которые не сообщили о переезде в военкомат или не явились туда по такому же обстоятельству.

Авторы при разработке инициативы, в том числе, опирались на анализ Минобороны России. В министерстве отмечали, что за неисполнение обязанностей по воинскому учету больше всего штрафов в 2023 году получили те, кто не сообщал в военкомат о своем переезде.

Ранее пресс-служба нижней палаты российского парламента сообщила, что Госдума приняла проект закона о введении штрафа до 20 тысяч рублей за несообщение в военкомат о переезде во втором и третьем чтениях. Документ в феврале внесла в ГД группа парламентариев во главе с председателем профильного комитета Андреем Картаполовым. Дополняется статья 21.5 КоАП РФ (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету). Несообщение о переезде на новое, не подтвержденное регистрацией место на срок более трех месяцев влечет административный штраф от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

Владимир Путин
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