SHOT сообщил о прогремевших взрывах в Орловской области

Telegram-канал SHOT сообщил о серии взрывов, прогремевших в Орловской области. По информации канала, в регионе работает система противовоздушной обороны. Местные власти и Министерство обороны России пока не комментировали эту информацию.

Жители рассказали SHOT, что в пригороде Орла прозвучало не менее четырех взрывов. Канал отметил, что были видны вспышки недалеко от поселка городского типа Знаменка.

Ранее силы ПВО сбили над российскими регионами 22 украинских беспилотника, сообщило Министерство обороны РФ. Уточняется, что атака дронов ВСУ пришлась на промежуток с 21:00 до 23:00 по московскому времени.

Также силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника, летевших в сторону столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, ПВО успешно нейтрализовала дроны.

До этого военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что российская армия, помимо традиционных средств радиоэлектронной борьбы, использует и другие методы против дронов ВСУ. По его словам, ВС РФ применяют дроны-ПВО и специальные пулеметы и автоматы.