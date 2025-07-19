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19 июля 2025 в 09:41

Глава РЖД лично взялся за ситуацию с поездами в Ростовской области

Олег Белозеров Олег Белозеров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава РЖД Олег Белозеров лично контролирует ситуацию в Ростовской области, где произошла массовая приостановка движения поездов, сообщили в пресс-службе компании. Уточняется, что для координации работы по восстановлению движения составов был организован оперативный штаб.

Для координации работы по ликвидации последствий происшествия в РЖД действует оперативный штаб. Глава РЖД Олег Белозеров взял под личный контроль ситуацию с восстановлением движения в Ростовской области, — говорится в заявлении.

Ранее в пресс-службе РЖД сообщали, что движение на железнодорожном перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области было приостановлено из-за падения обломков сбитого беспилотника. Всего задерживаются более 50 поездов. Железнодорожники уже приступили к восстановлению работы контактной сети.

Вместе с этим в Ростовской области из-за атаки БПЛА произошло отключение электроснабжения в пяти населенных пунктах Каменского района. Как уточнил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь, без света остались примерно две тысячи человек.

РЖД
Олег Белозеров
поезда
Ростовская область
БПЛА
беспилотники
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