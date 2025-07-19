Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 июля 2025 в 11:02

Удары по Украине сегодня, 19 июля: какие цели поражены, Одесса, Павлоград

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

ВС России нанесли новый комбинированный удар по военным целям на Украине. Что известно о результатах ударов 19 июля, где были взрывы, пожары, что происходит в Одессе, Павлограде, Житомире?

Удары по Украине сегодня, 19 июля

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что в ночь на 19 июля ВС РФ отработали по целям в Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Херсонской, Волынской, Запорожской, Николаевской, Одесской и Житомирской областях, а также на неподконтрольной России территории ДНР. По его словам, прилетели «более 300 ударных БПЛА и более 30 ракет различных типов».

Военный блогер Юрий Подоляка отмечает, что настолько массивные удары со стороны России стали обычным делом.

«Удар был „обиходным“. Хотя в нем и приняли участие около 400 наших БПЛА. И это главная его фишка. Удары с 300–400 БПЛА постепенно перемещаются из разряда „мощных“ в разряд „рутинных“. Между тем сегодня главной целью стал Павлоград (Днепропетровская область) — главная тыловая база ВСУ на Покровском направлении. Также хорошо прилетело по районам Житомира, Одессы, Днепропетровска (в основном аэродромы базирования авиации и точки складирования и производства систем вооружений). Горело местами знатно», — констатирует Подоляка.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно о взрывах в Одессе 19 июля

В Одессе произошли взрывы, сообщил мэр города Геннадий Труханов в Telegram-канале. Других подробностей он не раскрыл.

«В городе слышны взрывы», — указал мэр.

Блогер Олег Царев указывает, что в Одессе в очередной раз поражена промзона аэродрома Школьный, здесь уничтожены склады ГСМ, повреждена инфраструктура.

Спутниковый мониторинг лесных пожаров FIRMS отмечает мощные тепловые аномалии в районе аэродрома Школьный, а также в районе авиаремонтного завода на юго-западе Одессы.

«Основной удар пришелся по аэродрому Школьный. Уничтожены инфраструктура и топливные склады. Горит и взрывается до сих пор», — подтверждает Telegram-канал Condottiero.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно об ударах по целям в Павлограде 19 июля

Власти Днепропетровской области сообщили о «самой массированной атаке» на Павлоград с начала СВО.

Telegram-канал WarGonzo отмечает также, что атака стала самой продолжительной и длилась более восьми часов. Основной целью стала промышленная инфраструктура, находящаяся в городе.

Около 10 утра появились сообщения о новых взрывах и ракетной атаке в Павлограде.

«Атака на Павлоград и Самар продолжается до сих пор. Началась больше шести часов назад. Удары и „Геранями“, и ракетами. Цель понятна: нужно расширять буферную зону в Днепропетровской области, в Самаре и Павлограде крупные логистические узлы. Их и отутюжили, в том числе лесозаготовительные склады в Самаре», — отмечает Telegram-канал Win/Win.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Какие еще цели были поражены на Украине 19 июля

Telegram-канал «Южный фронт» сообщает об ударах по украинским аэродромам в ночь на 19 июля.

«Новые прилеты по аэродрому Озерное в Житомирской области и аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой. Гиперзвуковой „Кинжал“ нанес огневое поражение объектам на территории аэродрома Полтавы. По некоторым сведениям, прилетело по ЗРК и складу боеприпасов», — сообщили источники.

Под ударами оказалась промзона Шостки Сумской области, где выявлено присутствие военных противника.

Военный эксперт Борис Рожин пишет, что в Краматорске после ночного удара горят склады боеприпасов, слышна вторичная детонация.

ВС РФ также нанесли новый удар по территориальному центру комплектования (ТЦК) — был разрушен украинский мобилизационный пункт в селе Пятихатки Днепропетровской области.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Читайте также:

«Томагавки» уже на Украине? Что доставили морем в Одессу

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 июля: где сбои в России

Мигрантов в России призывают к восстанию? Кто хочет создать «Москвабад»

удары по Украине
новости
Одесса
Павлоград
взрывы
Валентин Меликов
В. Меликов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Организаторы «Армии-2025» объявили о переносе форума
Сенатор усомнился в заявлениях Румынии о «вмешательстве» России
Водитель Audi протаранил троллейбус и погиб в Екатеринбурге
Возвращение Виктории Бони в Москву сразу обернулось скандалом
На Украину доставили полсотни танков, которые ВС России уничтожают пачками
Рубль теряет поддержку? Курсы валют 19 июля, что с долларом, евро, юанем
Российский «Ураган» забросал ВСУ листовками с призывом сдаться в плен
Стало известно решение Конгресса США по военной помощи Украине
Остановка поездов, атаки на Москву, Ростов: как ВСУ атакуют Россию 19 июля
В двух регионах России за три часа уничтожили 10 дронов
Раскрыто, что сделает Зеленский в случае конкуренции с Залужным
Фейерверк влетел в толпу отдыхающих и взорвался
Российские школьники потрясли Австралию своими знаниями
«Укрепили позиции Москвы»: в Италии взвыли из-за санкционного «бумеранга»
Погода в Москве в субботу, 19 июля: к вечеру ждать холод и мокрый снег?
Степашин лично поговорит со Смоловым после его драки в кафе
В Госдуме раскрыли, насколько вероятна смена Зеленского на Залужного
Автор сериалов «Достоевский» и «Бесы» снимет фильм о Белгородской области
Известная певица неожиданно объявилась на другом конце света
Россиянам рассказали, почему нельзя ходить с младенцами на пляжи
Дальше
Самое популярное
Наступление ВС РФ на Харьков 17 июля: ликвидация Сырского, бои у Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 17 июля: ликвидация Сырского, бои у Купянска

Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России
Власть

Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России

Войска «взяли Европу» и мощный разгром ТЦК: новости СВО к вечеру 18 июля
Россия

Войска «взяли Европу» и мощный разгром ТЦК: новости СВО к вечеру 18 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.