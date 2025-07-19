Удары по Украине сегодня, 19 июля: какие цели поражены, Одесса, Павлоград

ВС России нанесли новый комбинированный удар по военным целям на Украине. Что известно о результатах ударов 19 июля, где были взрывы, пожары, что происходит в Одессе, Павлограде, Житомире?

Удары по Украине сегодня, 19 июля

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что в ночь на 19 июля ВС РФ отработали по целям в Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Херсонской, Волынской, Запорожской, Николаевской, Одесской и Житомирской областях, а также на неподконтрольной России территории ДНР. По его словам, прилетели «более 300 ударных БПЛА и более 30 ракет различных типов».

Военный блогер Юрий Подоляка отмечает, что настолько массивные удары со стороны России стали обычным делом.

«Удар был „обиходным“. Хотя в нем и приняли участие около 400 наших БПЛА. И это главная его фишка. Удары с 300–400 БПЛА постепенно перемещаются из разряда „мощных“ в разряд „рутинных“. Между тем сегодня главной целью стал Павлоград (Днепропетровская область) — главная тыловая база ВСУ на Покровском направлении. Также хорошо прилетело по районам Житомира, Одессы, Днепропетровска (в основном аэродромы базирования авиации и точки складирования и производства систем вооружений). Горело местами знатно», — констатирует Подоляка.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно о взрывах в Одессе 19 июля

В Одессе произошли взрывы, сообщил мэр города Геннадий Труханов в Telegram-канале. Других подробностей он не раскрыл.

«В городе слышны взрывы», — указал мэр.

Блогер Олег Царев указывает, что в Одессе в очередной раз поражена промзона аэродрома Школьный, здесь уничтожены склады ГСМ, повреждена инфраструктура.

Спутниковый мониторинг лесных пожаров FIRMS отмечает мощные тепловые аномалии в районе аэродрома Школьный, а также в районе авиаремонтного завода на юго-западе Одессы.

«Основной удар пришелся по аэродрому Школьный. Уничтожены инфраструктура и топливные склады. Горит и взрывается до сих пор», — подтверждает Telegram-канал Condottiero.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно об ударах по целям в Павлограде 19 июля

Власти Днепропетровской области сообщили о «самой массированной атаке» на Павлоград с начала СВО.

Telegram-канал WarGonzo отмечает также, что атака стала самой продолжительной и длилась более восьми часов. Основной целью стала промышленная инфраструктура, находящаяся в городе.

Около 10 утра появились сообщения о новых взрывах и ракетной атаке в Павлограде.

«Атака на Павлоград и Самар продолжается до сих пор. Началась больше шести часов назад. Удары и „Геранями“, и ракетами. Цель понятна: нужно расширять буферную зону в Днепропетровской области, в Самаре и Павлограде крупные логистические узлы. Их и отутюжили, в том числе лесозаготовительные склады в Самаре», — отмечает Telegram-канал Win/Win.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Какие еще цели были поражены на Украине 19 июля

Telegram-канал «Южный фронт» сообщает об ударах по украинским аэродромам в ночь на 19 июля.

«Новые прилеты по аэродрому Озерное в Житомирской области и аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой. Гиперзвуковой „Кинжал“ нанес огневое поражение объектам на территории аэродрома Полтавы. По некоторым сведениям, прилетело по ЗРК и складу боеприпасов», — сообщили источники.

Под ударами оказалась промзона Шостки Сумской области, где выявлено присутствие военных противника.

Военный эксперт Борис Рожин пишет, что в Краматорске после ночного удара горят склады боеприпасов, слышна вторичная детонация.

ВС РФ также нанесли новый удар по территориальному центру комплектования (ТЦК) — был разрушен украинский мобилизационный пункт в селе Пятихатки Днепропетровской области.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Читайте также:

«Томагавки» уже на Украине? Что доставили морем в Одессу

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 июля: где сбои в России

Мигрантов в России призывают к восстанию? Кто хочет создать «Москвабад»