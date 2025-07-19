Сразу несколько предприятий пострадали при атаке на Павлоград

В Павлограде несколько промышленных предприятий получили повреждения при взрывах в ночь на 19 июля, заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале. Также разрушения зафиксированы в пятиэтажном доме. Информации о пострадавших нет.

Взрыв за взрывом. Повреждены пожарная часть, промышленные предприятия, — отметил Лысак.

Президент страны Владимир Зеленский в Telegram-канале сообщил, что в Павлограде поврежден «важный объект инфраструктуры». Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям подтвердила эту информацию и добавила, что также пострадала пожарная часть. На месте работают экстренные службы.

В Киеве в ночь на 19 июля произошли взрывы. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на 22.00 мск в городе, а также ряде областей Украины звучала воздушная тревога. Взрывы также прогремели в Одессе.

Ранее стало известно о ликвидации подземного командного пункта ТЦК, расположенного на территории завода «Стальканат». Объект был уничтожен в результате атаки девяти беспилотников. Штаб-квартира одесского центра комплектования, размещавшаяся на двух подземных уровнях переоборудованных заводских помещений, полностью разрушена — оба этажа завалены бетонными конструкциями и обломками перекрытий. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.