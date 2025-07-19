Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 июля 2025 в 10:12

Сразу несколько предприятий пострадали при атаке на Павлоград

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Павлограде несколько промышленных предприятий получили повреждения при взрывах в ночь на 19 июля, заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале. Также разрушения зафиксированы в пятиэтажном доме. Информации о пострадавших нет.

Взрыв за взрывом. Повреждены пожарная часть, промышленные предприятия, — отметил Лысак.

Президент страны Владимир Зеленский в Telegram-канале сообщил, что в Павлограде поврежден «важный объект инфраструктуры». Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям подтвердила эту информацию и добавила, что также пострадала пожарная часть. На месте работают экстренные службы.

В Киеве в ночь на 19 июля произошли взрывы. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на 22.00 мск в городе, а также ряде областей Украины звучала воздушная тревога. Взрывы также прогремели в Одессе.

Ранее стало известно о ликвидации подземного командного пункта ТЦК, расположенного на территории завода «Стальканат». Объект был уничтожен в результате атаки девяти беспилотников. Штаб-квартира одесского центра комплектования, размещавшаяся на двух подземных уровнях переоборудованных заводских помещений, полностью разрушена — оба этажа завалены бетонными конструкциями и обломками перекрытий. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

Украина
Днепропетровская область
взрывы
предприятия
повреждения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичка получила удар с ноги за отказ в знакомстве
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 июля: где сбои в России
На юге России ожило железнодорожное движение
Раскрыто реальное отношение Трампа к идее сменить Зеленского на Залужного
Пожарные спасли из огня 90-летнюю бабушку
ВВС Польши подняли в небо истребители из-за якобы активности авиации России
Макрон выступил с дерзким заявлением о России после разговора с Зеленским
В Харьковской области ликвидирован 21-летний наемник из Венгрии
Мощные ночные удары по украинским объектам засняли на видео
Российский синхронист добился триумфа на чемпионате мира
Зеленский признал повреждение критических объектов в Сумах
Евросоюз ввел новые санкции против Белоруссии
Госдума может ужесточить наказание за навязывание услуг
Сразу несколько предприятий пострадали при атаке на Павлоград
Поезда в Крым массово задерживаются из-за ЧП в Ростовской области
С российским хоккеистом разорвут контракт из-за зарплаты
Грузовик выехал на встречку и снес легковушку с 19-летним водителем
«Работали над отношениями»: Анкудинова о приемной матери
«Решил выиграть»: на Западе раскрыли истинный смысл ультиматума Трампа
Россиян предупредили о новой схеме обмана со сменой кода домофона
Дальше
Самое популярное
Наступление ВС РФ на Харьков 17 июля: ликвидация Сырского, бои у Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 17 июля: ликвидация Сырского, бои у Купянска

Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России
Власть

Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России

Чем меньше ухода, тем пышнее цветет! Многолетник-находка для красивого сада
Общество

Чем меньше ухода, тем пышнее цветет! Многолетник-находка для красивого сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.