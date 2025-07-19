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19 июля 2025 в 10:17

Зеленский признал повреждение критических объектов в Сумах

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: dts Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press

В Сумах на севере Украины были повреждены объекты критической инфраструктуры, написал в Telegram-канале президент страны Владимир Зеленский. По его словам, в городе прогремели множественные взрывы. При этом Зеленский не уточнил, где именно в Сумах наблюдаются проблемы с энергоснабжением.

В Сумах повреждена критическая инфраструктура, — говорится в сообщении.

В ночь на субботу, 19 июля, на территории Сумской области была объявлена воздушная тревога. Сирены работали почти 13 часов. На данный момент воздушная тревога отменена.

Ранее взрывы раздались в Одессе на юге Украины. Мэр города Геннадий Труханов подтвердил эту информацию. По данным украинского Министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявляли в 15 регионах страны.

До этого мощные взрывы произошли в Киеве. Местные власти не комментировали эту информацию. На территории Киевской области звучали сирены воздушной тревоги. Кроме того, один взрыв прогремел в Полтаве в центральной части Украины.

Украина
Сумы
Сумская область
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Владимир Зеленский
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