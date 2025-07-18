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18 июля 2025 в 20:55

В Полтаве произошел взрыв

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Полтаве прозвучал взрыв, сообщает украинское издание «Общественное». Сигнал тревоги в этот момент действовал также в Киеве и ряде других регионов.

В Полтаве слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты «Общественного», — говорится в публикации.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги на 19:40 по московскому времени был активен в нескольких областях страны.

Ранее российская авиация нанесла удар авиабомбой ФАБ-1500 по пункту временной дислокации 25-й бригады ВСУ в селе Родинском в ДНР, поразив объект в момент максимального скопления личного состава. Одновременно был уничтожен украинский пункт управления БПЛА под Ольговкой в Херсонской области с помощью управляемой ракеты. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

До этого начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев заявил о подготовке Украиной провокации с подрывом аммиачного хранилища в Новотроицком в ДНР, где размещено 550 тонн токсичного вещества. По его данным, Киев планирует обвинить Россию в техногенной катастрофе, используя «химический пояс».

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