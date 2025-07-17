Генерал предупредил о провокации Киева с подрывом 550 тонн аммиака Ртищев: Украина готовит провокацию с подрывом 550 тонн аммиака в ДНР

Украина планирует подорвать распределительный пункт аммиака в ДНР и обвинить в создании техногенной катастрофы РФ, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-майор Алексей Ртищев. По его словам, возможен выброс более 550 тонн аммиака в окружающую среду.

В ходе оперативных мероприятий 3 июля 2025 года был установлен факт размещения военнослужащими ВСУ в крупном распределительном пункте аммиака в районе населенного пункта Новотроицкое антенно-мачтового оборудования. Предприятие является объектом опасности первого класса, а при его поражении в результате удара возможен выброс в окружающую среду более 550 тонн жидкого аммиака, – предупредил Ртищев.

По его словам, Киев делает расчет на «последующее обвинение нашей страны в умышленном создании техногенной катастрофы», а также на нанесении России «репутационного ущерба». Использование объекта повышенной опасности в военных целях нарушает нормы международного гуманитарного права, напомнил генерал-майор.

Ртищев назвал провокацию частью разработанной Киевом при поддержке кураторов на Западе «варварской тактики ведения боевых действий» методом «химического пояса». Он заключается в расстановке и подрыве резервуаров с токсичными химикатами в районах действия российских войск, заключил военный.

Ранее Минобороны России сообщило, что украинские войска 8 июля сбросили с беспилотника боеприпас, содержащий хлорпикрин и хлорацетофенон, в районе села Ивановка ДНР. По данным ведомства, смесь является отравляющей.