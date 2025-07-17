ВСУ попались на применении боеприпаса с отравляющей смесью Минобороны: ВСУ сбросили в ДНР боеприпас со смесью хлорпикрина и хлорацетофенона

Украинские войска 8 июля сбросили с беспилотника боеприпас, содержащий хлорпикрин и хлорацетофенон, в районе села Ивановка ДНР, сообщило Минобороны России. По данным ведомства, смесь является отравляющей.

Поступающие материалы свидетельствуют о подготовке очередной провокации по этому сценарию, — говорится в сообщении ведомства.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев рассказал, что с начала 2025 года ВСУ регулярно используют дроны для сброса контейнеров с веществом «Си-Эс» и самодельных боеприпасов с хлорпикрином на позиции российских сил. Подобные случаи зафиксировали в районе села Лиман Первый Харьковской области и поселка Колотиловка Белгородской области, а также вблизи Донецка, Богдановки, Горловки, Кременной и Артемовска.

Ранее стало известно, что противник атаковал беспилотниками сразу 12 российских регионов в ночь на четверг, 17 июля. По данным Минобороны, средства ПВО сбили и перехватили 122 воздушных цели. Больше всего объектов насчитали в Брянской и Курской областях.