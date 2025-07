Педофилы, мошенники, террористы: чем опасен Roblox, как защитить детей?

Жертва педофилов из Краснодара попросила помощи в чате Roblox. Что там произошло, действительно ли в «Роблокс» ищут жертв террористы, педофилы и мошенники, как защитить детей?

Кто попросил защитить от педофилов в чате Roblox в Краснодаре

Telegram-канал Baza опубликовал историю из чата Roblox — неизвестная, предположительно девочка из Краснодара, рассказала ребенку, что ее в течение двух лет насилуют в приемной семье, удерживая взаперти и контролируя телефон. Внутриигровой чат в Roblox оказался для нее единственным способом попросить о помощи.

«14 июля в городе Ипатово 7-летняя дочь Кристины (имя изменено) играла в Roblox, но вскоре в испуге прибежала к матери из-за пугающих сообщений от другого игрока. Анонимом якобы выступила девочка. Она рассказала, что ее насильно удерживают и принуждают к сексу», — пишет Baza.

Предполагаемая жертва педофилов рассказала, что в приемной семье ее кормят только за действия сексуального характера. Она просила о спасении нескольких людей, но никто не помог. Переписка прервалась, когда в комнату зашел некий «дядя Боря». Женщина, которая общалась с жертвой педофилов от лица дочери, обратилась в полицию.

С какими опасностями может столкнуться ребенок в Roblox

Roblox — популярная среди детей платформа для компьютерных игр. По данным СМИ, ей ежедневно пользуются более 80 млн пользователей, 40% из них младше 13 лет.

На сайте Минобрнауки Дагестана Roblox называют опасной игрой, поскольку она влияет на психику детей и способна вызывать игровую зависимость. Среди ключевых рисков в Roblox: контакт со злонамеренными взрослыми, знакомство с неприемлемым взрослым контенто,; онлайн-травля со стороны сверстников и чрезмерные траты во внутриигровом каталоге Roblox.

Как киберпреступники атакуют игроков в Roblox

Kaspersky Daily приводит исследование угроз, с которыми чаще всего сталкиваются юные геймеры. Как оказалось, любимой игрой киберпреступников является Minecraft; за год с июля 2023 года в игре было совершено более 3 млн попыток кибератак. Roblox оказался на втором месте с 1,6 млн. В пятерку «лидеров» вошли популярные у детей Among Us, Brawlstars и Five Nights at Freddy’s. По данным МВД России, с начала 2025 года в Roblox было совершено не менее 40 краж.

Kaspersky называет ключевые схемы «фишинга» (обманного получения доступа к деньгам жертвы), которые используются во многих онлайн-играх. Прежде всего, это обещания продать бесплатные скины (элементы внешнего вида персонажей, которые могут в Roblox стоить миллионы): мошенники предлагают геймерам авторизоваться на фишинговом сайте с помощью реальных логинов и паролей от игровых аккаунтов.

На втором месте — обещания «бесплатной» игровой валюты, которая покупается за реальные деньги. Ребенка могут попросить ввести банковские данные для «проверки счета». В Roblox также популярна схема мошенничества с «подарками» за игровые действия: мошенники обещают призы, но требуют ввести свои платежные реквизиты. Во всех таких случаях дети вводят банковские данные родителей.

Чем опасны знакомства из Roblox

Неоднократно дети и подростки страдали из-за знакомых, встреченных ими в Roblox. В сентябре 2024 года стало известно, что 12-летнего мальчика в Екатеринбурге изнасиловал 37-летний мужчина. Они познакомились в игре и педофил напросился к ребенку домой, «когда не будет родителей». Полиции вскоре удалось вычислить преступника с Уралмаша.

Другие дети из-за Roblox становились жертвами грабежей: так, в Санкт-Петербурге у 11-летнего игрока похитили 150 тыс. рублей, воспользовавшись его доверием к популярной блогерше Юлии Квинке. Мошенники убедили мальчика, что он случайно получил чужие деньги и заставили сделать фотографии экрана банковского приложения его матери.

Дом другой девочки из Петербурге ограбили на 6,2 млн рублей: мошенники представились сотрудниками ФСБ, убедили школьницу, что на ее родителей возбуждено уголовное дело по факту «финансирования Украины», и дома нужно провести обыск. Когда они приехали, девочка безропотно их впустила и позволила рыться в вещах.

Есть ли террористы в Roblox

В январе 2025 года ФБР предъявило обвинения жителю Техаса Джеймсу Уэсли Бёргеру: мужчина, бородатый персонаж которого был одет в арабскую одежду, хвастался другим игрокам в Roblox, что готовит теракт.

Пользователь с ником Crazz3pain обсуждал в Roblox планы нападения на концерт христианской музыки, чтобы нанести «тяжкое ранение последователям креста». После ареста он признал, что планировал теракт, а в Roblox «искал поддержки». Один из напуганных такими заявлениями пользователь выяснил электронную почту и данные Бёргера и сообщил в ФБР.

Как защитить детей от опасностей в Roblox

В 2024 году в России Roblox дважды требовали запретить из-за опасности для детей. В декабре в Роскомнадзор обратались глава общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская, которая считает, что разработчики игры недостаточно делают для защиты юных игроков. Аналогичные иски к Roblox появлялись и в других странах: в Турции, например, Roblox заблокировали 7 августа 2024 года.

Генеральный директор Roblox Дэйв Базуки настаивает, что компания активно борется с угрозами, фильтруя контент, отслеживая проявления травли и сотрудничая с правоохранительными органами. Тем не менее решающее слово — за родителями; Базуки рекомендовал не пускать детей в Roblox, если есть опасения.

Специалисты по кибербезопасности рекомендуют такие способы минимизации угрозы ребенку в Roblox:

Настроить родительский контроль, фильтровать контент, устанавливать возрастные ограничения и лимитировать время игры;

cкрывать личные данные пользователей;

rонтролировать контакты и ограничить возможность получения заявок в друзья;

объяснить ребенку, что не надо выходить во внешние мессенджеры для общения с незнакомцами;

рассказать ребенку о киберугрозах, важности защиты личных данных и опасности сомнительных ссылок;

играть вместе с детьми, чтобы понять, с чем сталкивается ребенок в игре и вовремя заметить потенциальные угрозы.

