Названа дата возможной встречи Путина и Трампа ТАСС: Путин и Трамп могут встретиться в конце следующей недели

Встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа можно ожидать в конце следующей недели, сообщил источник ТАСС. По его словам, страны согласовали мероприятия посредством посещения Москвы спецпосланником американского лидера Стива Уиткоффа.

Официальные подтверждения от Кремля и Белого дома на момент сообщения не приводятся. Детали формата, места и повестки встречи источник не уточнил.

Ранее Путин провел телефонные разговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, белорусским лидером Александром Лукашенко и премьер‑министром Индии Нарендрой Моди, сообщила пресс-служба Кремля. Во всех беседах российский лидер рассказал об итогах визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву.

Также стало известно, что Трамп рассматривал Рим в качестве возможной площадки для проведения переговоров с Путиным. Хозяин Белого дома уже обсудил такую возможность с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

При этом российская сторона категорически отвергла идею проведения встречи президентов России и США в Риме. Выбор этой локации вызвал возражения у Москвы из-за поддержки итальянскими властями Украины.