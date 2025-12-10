Оправдательный приговор экс-милиционеру по делу об убийстве отменили

Свердловский областной суд принял решение отменить оправдательный вердикт Антону Боровику, экс-милиционеру из Екатеринбурга, сообщила URA.RU его адвокат Елена Афанасьева. Бывшего правоохранителя обвиняли по делу об убийстве двух наркоторговцев в 1999 году. Защита намерена обжаловать решение в кассационной инстанции.

Мы будем обжаловать данное решение в кассации. Оснований для отмены оправдательного приговора не было, — подчеркнула Афанасьева.

По данным следствия, Боровик вместе с экс-начальником отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Владиславом Соболем и еще одним бывшим сотрудником подозревался в похищении двух мужчин. Предварительно, их увезли в лес и избивали ради получения информации о наркотрафике. Боровик отвергал обвинения и настаивал на своей невиновности, считая, что его могли подставить.

Следствие передало материалы дела в суд после того, как проанализировало обстоятельства преступления. При этом по делу уже проходил ряд фигурантов, которые получили наказания и отправились в колонию. Соболя считают организатором банды, торговавшей героином.

Ранее суд вынес приговор по делу об убийстве, совершенном 25 лет назад. Москвича признали виновным и приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Фигурант совершил преступление вместе с напарником.

