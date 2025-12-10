Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 декабря 2025 в 17:51

В России изменились цены на социально значимые продукты

АКОРТ: социально значимые продукты в ноябре стали дешевле на 7%

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Минимальные цены на социально значимые продукты в российских торговых сетях в ноябре снизились на 7% в годовом сопоставлении, сообщили в пресс-службе Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ). Особенно заметно снизилась стоимость риса и овощей.

Сильнее всего за год подешевел рис — на 38%. Цены на овощи для борща тоже значительно упали: капуста стала дешевле на 30%, картофель — на 28%, а лук, свекла и морковь — на 15–21%.

Дешевле стали и другие важные продукты. Сливочное масло подешевело на 17%, соль — на 19%, сахар и яйца — на 14%, а говядина — на 13,5%. Также снизились цены на муку, баранину, вермишель и пшено.

Торговые сети почти не делали наценку на эти товары. В ноябре она составила в среднем всего 3%, что меньше, чем год назад. Даже по сравнению с октябрем продукты в ноябре подешевели на 1%. Больше всего упали в цене морковь (-13%) и молоко (-6%).

Хотя некоторые овощи из-за сезона немного подорожали, это произошло медленнее, чем год назад. Отмечается, что пять видов продуктов в ноябре продавались даже дешевле, чем их закупили магазины. В их числе морковь, капуста, рис, яйца и курица.

Ранее в АКОРТ подсчитали, что минимальная стоимость продуктов для приготовления традиционного новогоднего салата оливье на четверых составит 363 рубля. Специалисты сделали расчет по расценкам в крупных торговых сетях.

Россия
цены
продукты
АКОРТ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США продлили одну лицензию в отношении ЛУКОЙЛа
В Петербурге рассмотрели более полусотни дел, связанных со «схемой Долиной»
В Госдуме ответили, кто может стоять за покушением на Миндича
Украинские власти задержали судно под чужим флагом
Политолог раскрыл, почему Зеленский согласился на выборы
МИД Литвы вручил ноту протеста поверенному в делах Белоруссии
В Европе изменили мнение о целостности Украины
Политик предупредил ЕС о последствиях блокады Калининграда
Украинец убивал пленных за слова «Слава России» и теперь сел на пожизненное
Картину известного художника продадут на аукционе за $1,5 млн в Москве
Политолог предположил, какая судьба может ждать Зеленского
Секрет идеального салата «Медвежья шубка» с тофу и яркими овощами
Пожар площадью 200 квадратных метров вспыхнул на рынке в Петербурге
Центробанк повысил курс доллара
На Украине увидели угрозу для одного города в ДНР
В Госдуме объяснили, зачем Трамп поднял вопрос коррупции на Украине
Блогера Ефремова осудили по делу о финансировании ФБК
В США оценили влияние освобождения Красноармейска на переговоры
Российские спецслужбы накрыли канал по легализации тысяч мигрантов
Влад Соколовский рассказал, когда поймают угрожавших его семье сталкеров
Дальше
Самое популярное
Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Лаваш, бекон, сыр — и гора вкуснейшей закуски готова: быстро и элементарно
Общество

Лаваш, бекон, сыр — и гора вкуснейшей закуски готова: быстро и элементарно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.