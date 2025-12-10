В России изменились цены на социально значимые продукты АКОРТ: социально значимые продукты в ноябре стали дешевле на 7%

Минимальные цены на социально значимые продукты в российских торговых сетях в ноябре снизились на 7% в годовом сопоставлении, сообщили в пресс-службе Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ). Особенно заметно снизилась стоимость риса и овощей.

Сильнее всего за год подешевел рис — на 38%. Цены на овощи для борща тоже значительно упали: капуста стала дешевле на 30%, картофель — на 28%, а лук, свекла и морковь — на 15–21%.

Дешевле стали и другие важные продукты. Сливочное масло подешевело на 17%, соль — на 19%, сахар и яйца — на 14%, а говядина — на 13,5%. Также снизились цены на муку, баранину, вермишель и пшено.

Торговые сети почти не делали наценку на эти товары. В ноябре она составила в среднем всего 3%, что меньше, чем год назад. Даже по сравнению с октябрем продукты в ноябре подешевели на 1%. Больше всего упали в цене морковь (-13%) и молоко (-6%).

Хотя некоторые овощи из-за сезона немного подорожали, это произошло медленнее, чем год назад. Отмечается, что пять видов продуктов в ноябре продавались даже дешевле, чем их закупили магазины. В их числе морковь, капуста, рис, яйца и курица.

Ранее в АКОРТ подсчитали, что минимальная стоимость продуктов для приготовления традиционного новогоднего салата оливье на четверых составит 363 рубля. Специалисты сделали расчет по расценкам в крупных торговых сетях.