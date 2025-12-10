В Башкирии задержали главу района за превышение полномочий В Башкирии задержали главу Бижбулякского района Зарипова

Советский районный суд Уфы отправил под домашний арест главу Бижбулякского района Башкирии Артура Зарипова, обвиняемого в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов региона. По данным следствия, чиновник распорядился выделить детям-сиротам помещения, которые не соответствовали требованиям безопасности.

Постановлением суда ходатайство следователя удовлетворено, обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 10 января 2026 года. Постановление не вступило в законную силу, — указано в сообщении.

Ранее в пресс-службе прокуратуры Ивановской области сообщили, что бывший мэр Иванова Александр Шаботинский был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. Против него возбуждено уголовное дело.

До этого СМИ писали, что бывшего главу Нижнекамского района и экс-мэра Нижнекамска Рамиля Муллина могут заключить под стражу. По информации суда, следствие подало соответствующее ходатайство. Задержание произошло вечером 3 декабря. Уголовное дело в отношении Муллина может быть связано с мошенничеством и превышением полномочий.