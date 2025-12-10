Путин присвоил почетные звания двум полкам ВС России

Президент России Владимир Путин присвоил почетные наименования «гвардейский» двум полкам. Глава государства подписал соответствующие указы, которые опубликованы на портале правовых актов. Речь идет о 44-м инженерно-саперном и 299-м парашютно-десантном полках.

За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, — говорится в постановлении президента.

Такой же указ подписан в отношении 299-го парашютно-десантного полка. Оба документа вступают в силу со среды, 10 декабря.

Ранее Путин посмертно присвоил звание Героя России сержанту Никите Афанасьеву. В пресс-службе Кремля уточнили, что медаль передали вдове военного Марине Бородиной и его матери Татьяне Афанасьевой на церемонии в День Героев Отечества в Москве.

В ноябре Путин присвоил четырем россиянкам из Кемеровской, Ленинградской и Свердловской областей звание «Мать-героиня». Его могут получить женщины, которые родили и воспитали 10 и более детей.