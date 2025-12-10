Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 декабря 2025 в 18:13

Российские спецслужбы накрыли канал по легализации тысяч мигрантов

ФСБ в Москве задержала преступную группировку, легализовавшую мигрантов

Фото: Пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области
В Москве была пресечена деятельность преступной группировки, занимавшейся легализацией мигрантов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Управление ФСБ по Москве и области. Сотрудники ведомства задержали 12 участников этой схемы. Им удалось легализовать 53 тыс. человек.

Злоумышленники занимались оформлением фиктивных трудовых договоров для иностранных граждан. Все они находились на территории страны с нарушением миграционного законодательства. Одним из организаторов данного нелегального бизнеса является уроженец Одессы. В ходе обыска у него были обнаружены паспорта двух государств — Болгарии и Украины.

Ранее житель Нижнего Новгорода был привлечен к уголовной ответственности за незаконную регистрацию мигрантов. Мужчина прописал у себя в квартире четырех иностранных граждан за денежное вознаграждение. Фактически эти лица по указанному адресу не проживали. В отношении фиктивного собственника было возбуждено уголовное дело.

В Воронеже представители военного следственного отдела СКР провели внеплановую проверку на одном из городских рынков. Мероприятие прошло на торговом объекте в Советском районе. Сотрудники проверили документы у 15 человек. В ходе проверки выяснилось, что двое граждан, недавно получивших российское гражданство, не встали на обязательный воинский учет. Нарушителей сразу же доставили в военный комиссариат для проведения разбирательств и постановки на учет.

