Военные следователи отправились «потрошить» рынок в поисках уклонистов

Военный следственный отдел Следственного комитета России по Воронежскому гарнизону провел рейд на местном рынке, сообщает RG.RU. Торговый объект, где проходила проверка, располагается в Советском районе областной столицы.

Сотрудники проверили документы у 15 человек и установили, что двое из них после получения российского гражданства так и не встали на воинский учет. Нарушителей сразу отправили в военкомат для дальнейших разбирательств. В ведомстве отметили, что подобные рейды будут проходить на регулярной основе.

Ранее Замоскворецкий районный суд Москвы заблокировал интернет-ресурс, содержавший инструкции по уклонению от службы в армии с помощью симуляции психических расстройств. Было установлено, что пользователи имеют неограниченный доступ к сайту.

До этого в Госдуме приняли поправку, устанавливающую, что дата явки гражданина в военкомат по электронной повестке не может быть назначена позже чем через 30 дней со дня ее размещения в соответствующем реестре. Поправки внесены в статью 7.1 закона «О воинской обязанности и военной службе».