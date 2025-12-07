ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 15:14

Военные следователи отправились «потрошить» рынок в поисках уклонистов

Военные следователи в Воронеже провели рейд по мигрантам-уклонистам

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Военный следственный отдел Следственного комитета России по Воронежскому гарнизону провел рейд на местном рынке, сообщает RG.RU. Торговый объект, где проходила проверка, располагается в Советском районе областной столицы.

Сотрудники проверили документы у 15 человек и установили, что двое из них после получения российского гражданства так и не встали на воинский учет. Нарушителей сразу отправили в военкомат для дальнейших разбирательств. В ведомстве отметили, что подобные рейды будут проходить на регулярной основе.

Ранее Замоскворецкий районный суд Москвы заблокировал интернет-ресурс, содержавший инструкции по уклонению от службы в армии с помощью симуляции психических расстройств. Было установлено, что пользователи имеют неограниченный доступ к сайту.

До этого в Госдуме приняли поправку, устанавливающую, что дата явки гражданина в военкомат по электронной повестке не может быть назначена позже чем через 30 дней со дня ее размещения в соответствующем реестре. Поправки внесены в статью 7.1 закона «О воинской обязанности и военной службе».

уклонисты
военкомат
мигранты
рейды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нетаньяху отреагировал на идею создания палестинского государства
Раскрыта новая схема мошенников
«Это международная бригада»: Захарова оценила уровень коррупции на Украине
Зима не торопится приходить в столицу
На Украине признались, что не решили вопросы с США на переговорах
Белоусов сообщил о продвижении на ключевом направлении в зоне СВО
Апгрейд тактики с БПЛА, Сырский на фронте: новости СВО на вечер 7 декабря
«Такая нарядная»: Аллегрова закатила небольшой скандал на «Песне года»
В Италии посчитали убытки Европы после отказа от российских энергоносителей
Захарова высказалась о коррупции на Украине
«Сваты», гормональные уколы, поддержка уехавших актеров: как живет Фурман
Конфликт Дерипаски и Набиуллиной исчерпал себя
Идеальная закуска для фуршета: легкие рулетики из цукини с печенью трески
Генерал раскрыл причину безумной попытки прорыва ВСУ в Гуляйполе
Назван фактор, который может сыграть в пользу Лурье в сделке с Долиной
Евгений Стеблов высказался о сыне, который ушел в монастырь
Директор Долиной высказался об издевательствах над певицей
Во Франции пытаются избавиться от перспективного кандидата в президенты
Появился тизер финального сезона «Пацанов»
«Талантливый человек»: Стеблов высказался о Путине
Дальше
Самое популярное
Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому
Общество

Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому

Достаю фарш и чеснок — тефтели не нужны! Готовлю схторац: котлеты в ароматном соусе как в Армении
Общество

Достаю фарш и чеснок — тефтели не нужны! Готовлю схторац: котлеты в ароматном соусе как в Армении

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.