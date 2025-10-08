Популярный рэпер получил повестку и готовится к службе в армии Mash: 15 октября рэпера Macan вызвали в военкомат

Рэп-исполнитель Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) получил повестку и готовится к службе в армии, передает Telegram-канал Mash. Он должен явиться в военкомат 15 октября.

По данным канала, артист самостоятельно пришел в призывной пункт на улице Яблочкова и успешно прошел медкомиссию. Теперь ему предстоит явиться в распределительный пункт. Предполагается, что его могут направить на службу в элитный Семеновский полк, в котором в настоящее время служит актер Глеб Калюжный.

У Косолапова категория годности «А», что позволяет ему служить в любых войсках, включая ВДВ и флот. Согласно данным Mash, военкомат, вероятно, удовлетворит просьбу музыканта, если тот укажет свои предпочтения относительно вида вооруженных сил.

Ранее музыкальный критик Павел Рудченко предупредил, что новости о нарушении воинской обязанности могут негативно повлиять на карьеру исполнителя. По мнению продюсера, ему следует оперативно урегулировать ситуацию, чтобы сохранить положительный имидж. В противном случае, если дело дойдет до суда, это может серьезно навредить профессиональному будущему Macan.