Власти установили для повесток в военкомат предельный срок явки В Госдуме была принята поправка о предельном сроке явки по электронной повестке

Госдума приняла поправку, устанавливающую максимальный срок явки граждан в военкомат по электронным повесткам, сообщает ТАСС. Согласно утвержденной норме, дата явки не может назначаться позднее чем через 30 суток с момента размещения повестки в реестре. Положение было предложено в качестве дополнения ко второму чтению законопроекта о круглогодичном призыве на военную службу.

Поправки будут внесены в статью 7.1 закона «О воинской обязанности и военной службе», именно она регулирует меры по обеспечению явки граждан по повесткам военных комиссариатов. Действующая редакция этой статьи уже предусматривает запрет на выезд за пределы России для граждан призывного возраста после размещения электронной повестки в реестре.

Ранее комитет Госдумы по обороне одобрил поправки, предоставляющие призывным комиссиям право принимать решения о предоставлении отсрочек и об освобождении от воинской обязанности без обязательного личного присутствия призывника. Одновременно военные комиссариаты получат полномочия по выдаче электронных выписок из реестра воинского учета. Сейчас подобные документы можно получить через «Госуслуги», специализированный сайт реестра повесток или при обращении в МФЦ.