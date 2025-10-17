В Госдуме одобрили важные поправки, касающиеся призывников Комитет Госдумы одобрил поправки о выдаче отсрочки без присутствия призывника

Комитет Госдумы по обороне одобрил поправки, согласно которым призывные комиссии получат право решать вопросы предоставления отсрочек и освобождения от воинской обязанности без обязательной явки призывника. Кроме того, военкоматы будут наделены полномочиями выдавать выписки из реестра воинского учета в электронном виде.

На текущий момент такие документы можно получить через портал «Госуслуги», специализированный сайт реестра повесток или при личном визите в МФЦ. Законодательная инициатива, внесенная главой думского комитета по обороне Андреем Картаполовым и его заместителем Андреем Красовым в июле 2025 года, уже прошла первое чтение в сентябре.

Ранее стало известно, что Госдума установит срок явки граждан в военкомат по электронной повестке не более 30 дней с момента ее размещения в реестре. Это стало известно после одобрения поправок ко второму чтению законопроекта о круглогодичном призыве, внесенного комитетом по обороне.

До этого сообщалось, что Госдума может рассмотреть во втором чтении законопроект о введении круглогодичного призыва на военную службу 21 октября. В случае принятия призыв будет проводиться с 1 января по 31 декабря.