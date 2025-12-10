Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Тело пропавшего российского пенсионера нашли вмерзшим в лед

Спасатели в Новосибирске обнаружили вмерзшее в лед на реке тело пенсионера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
На реке Ине в Новосибирске было обнаружено тело мужчины, сообщили городские спасатели. Пенсионер 1949 года рождения был найден вмерзшим в лед. Он числился пропавшим без вести.

По предварительной версии, пожилой мужчина провалился под лед и не смог самостоятельно выбраться из ледяной воды. Точная дата и время происшествия в настоящее время уточняются.

Ранее на озере Щучье в Курганской области под лед провалился автомобиль. Пресс-служба регионального управления Следственного комитета сообщила, что инцидент произошел вечером 8 декабря. Водитель выехал на лед, который не выдержал веса машины. Находившийся за рулем мужчина погиб. Он, по данным следствия, был в состоянии алкогольного опьянения. Трое пассажиров, находившихся в автомобиле, смогли самостоятельно выбраться из тонущего транспортного средства.

В Приморском крае в районе поселка Кипарисово мужчина на квадроцикле провалился под лед на реке Суйфун. Транспорт ушел под воду, однако сам водитель был спасен оказавшимися поблизости рыбаками.

