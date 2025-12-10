Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 декабря 2025 в 18:00

«Таковы факты»: власти Италии признали поражение Украины

Вице-премьер Италии заявил, что Украина уже проиграла в конфликте

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Украина уже потерпела поражение в конфликте, заявил в эфире телеканала Rete4 вице-премьер Италии, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини. Он обратил внимание, что боевые действия обошлись в 300 млрд долларов. Сальвини также напомнил, что президент США Дональд Трамп пообещал больше не тратить деньги на Украину в 2026 году.

Европе это обойдется в 140 млрд евро. И я не буду отнимать деньги у итальянской системы здравоохранения, чтобы продолжать <…> [конфликт], который проигран, — заявил Сальвини.

Он добавил, что, пока армия России стремительно наступает, Украина испытывает трудности. Ей приходится отправлять на фронт граждан, которые впоследствии идут в дезертиры. При этом Сальвини уверен, что европейских лидеров совершенно не интересует мир.

Таковы факты, — заключил политик.

Ранее член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов предположил, что в преддверии выборов президент Украины Владимир Зеленский сосредоточен лишь на обеспечении личной безопасности. По его словам, своими действиями политик нажил множество недоброжелателей по всему миру.

