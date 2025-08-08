Убийство проститутки и таганрогский маньяк: дикие ЧП за неделю

В Балашихе мужчина убил проститутку и покушался на ее напарницу, в Таганроге мужчина грабил женщин и раздевал их, на Урале педофил делился своими планами по растлению девочек — NEWS.ru рассказывает о громких новостях из рубрики «Происшествия» за неделю.

Мужчина убил проститутку

В ночь на 2 августа в подмосковной Балашихе местный житель Сергей Синицин, по версии следствия, застрелил мигрантку-проститутку. Также, как утверждают правоохранители, он пытался убить ее напарницу, но та успела спасти себя от выстрела и выбежать из квартиры.

Следствие считает, что обвиняемый вывез на своем автомобиле тело мертвой девушки и сбросил в реку Черную, желая скрыть следы преступления. Ружье было выброшено в лесном массиве.

После обнаружения тела погибшей и орудия преступления подозреваемый был задержан по горячим следам. Известно, что неподалеку от реки, где, предположительно, Синицин оставил труп, живут его родственники. Мужчину арестовали на два месяца.

Маньяка поймали в Таганроге

В Таганроге поймали 22-летнего молодого человека, который, предположительно, нападал на женщин и грабил их. Местные жители прозвали его простоквашинским маньяком. Именно в квартале Простоквашино он совершал преступления.

«Накануне в отдел полиции № 2 УМВД России по городу Таганрогу поступило сообщение о нападении на местную жительницу и похищении у нее имущества на сумму 22 тысячи рублей. Оперативники задержали подозреваемого, а в ходе дальнейшей работы с ним выяснили, что также он совершил преступление против других двух женщин, 1985 и 1955 года рождения», — рассказали в пресс-службе УМВД.

Мужчина мог сильно избивать женщин и раздевать их. В соцсетях одна из пользователей выложила скрины со свидетельствами о деятельности маньяка в городе.

«Моей куме выбил два зуба. Перелом кости на лице, сотрясение ужасное, порвал губу, душил. Раздел, вещи вынес, подальше выкинул, их нашли потом полицейские», — говорится в одной из цитат.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Педофил делится мемуарами

В Екатеринбурге требуют проверить местного жителя Максима Кондратьева, который в своем блоге делится откровениями по поводу педофильских наклонностей. По словам одной из недовольных горожанок, мужчина даже делился своими планами по растлению.

«Распечатать красивые визитки, позволяющие предъявителю получить бесплатную фотосессию. Раздавать визитки маленьким девочкам. Фотографировать их на свою профессиональную камеру. [Склонить к сексу] самых развратных из них», — говорится в одном из сообщений, подлинность которого сам Кондратьев отрицает.

Максим Кондратьев убил свою мать в 2014 году, когда ему было 22 года. Сейчас мужчина активно распространяет написанную им книгу, где подробно рассказывает о совершенном преступлении.

Молодой человек специально купил финский топор, чтобы расправиться с матерью. После он расчленил ее, а некоторые части тела сварил в кастрюле. Он объяснял, что убил свою мать за поддержку деятельности националиста Максима Марцинкевича по поимке и унижению педофилов.

