08 августа 2025 в 11:55

Педофил сварил мать из-за восхищения Тесаком: убийца вышел на свободу

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Екатеринбурге требуют проверить Максима Кондратьева — убийцу, который ранее расчленил свою мать и сварил ее. Мужчина, приговоренный к принудительному лечению, вышел из психбольницы и завел свой блог, где открыто заявляет о своих педофильских наклонностях.

Сварил маму после убийства

Максим Кондратьев убил свою мать в 2014 году, когда ему было 22 года. Сейчас мужчина активно распространяет написанную им книгу, где подробно рассказывает о совершенном преступлении.

Молодой человек специально купил финский топор, чтобы расправиться с матерью. После он расчленил ее, а некоторые части тела сварил в кастрюле.

В 2015 году Кондратьева признали невменяемым и отправили на принудительное лечение. Как пересказывает его мемуары издание агентство URA.RU, за девять с половиной лет мужчина побывал в трех медучреждениях. В 2024 году его освободили.

Поругался с мамой из-за Тесака

В своей автобиографии Кондратьев пишет, что с 14 лет активно пользовался интернетом, а мать никак не занималась его воспитанием. Однажды он показал ей видео националиста Максима Марцинкевича, на котором тот унижал и глумился над мужчиной, желавшего заняться сексом с несовершеннолетним. Молодой человек возмутился, что этот вопрос решают насилием, а не правовым способом. Но мать не поддержала его мнение.

«Она высказала: Тесак для нее герой. Мы долго спорили, детали плохо помню. Но я спросил: „Если бы на месте [потерпевшего] был я, то Тесак все равно был бы для тебя героем?“ Мама ответила, что поддержала бы его. Для меня это было предательством. Предательством матерью родного сына. Но сначала я стерпел. Потом в течение трех недель мама постоянно капала на мозги. Я не выдержал и купил топор», — пишет Кондратьев в своей книге.

Максим признается, что не смог убить женщину с первого раза. В первую ночь он зашел к ней в спальню, замахнулся, но не решился нанести удар. Во второй раз он простоял с запрокинутым топором около минуты. Но в итоге трижды ударил мать топором по голове.

Максим Марцинкевич (Тесак) Максим Марцинкевич (Тесак) Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

«Распечатать визитки для девочек»

Как рассказывает портал 66.RU, сейчас мужчина ведет Telegram-канал, в котором числится более 600 подписчиков. Там Кондратьев не скрывает своих педофильских наклонностей и прямо спрашивает у читателей, где можно провести время с 15-летней любовницей.

По словам одной из девушек, которая забила тревогу из-за откровений мужчины в Сети, в предыдущем блоге Максим делился своим планом по совращению девочек-подростков.

«Распечатать красивые визитки, позволяющие предъявителю получить бесплатную фотосессию. Раздавать визитки маленьким девочкам. Фотографировать их на свою профессиональную камеру. [Склонить к сексу] самых развратных из них», — говорится в одном из сообщений, подлинность которого сам Кондратьев отрицает.

Журналисту 66.RU Кондратьев пояснил, что не знакомится ни с кем на улице из-за стеснительности.

«Общаюсь в Сети с людьми с теми, кто ко мне тянется, вне зависимости от возраста, который я попросту не знаю. В профиле в Telegram не написан возраст, как правило. Когда выясняется возраст, я вношу определенные корректировки в стиль общения, чтобы не сказать лишнего: избегаю мата, половых тем и темы своего деяния», — заявил мужчина в беседе с журналистом.

Другая 20-летняя жертва рассказала, что однажды Максим выложил ее голые фотографии, чтобы отомстить ей за отказ. Сам он признает свою вину в этом.

«Вину отрицать не буду. Был на эмоциях после расставания с ней», — написал мужчина.

