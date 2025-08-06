Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 11:30

В МИД РФ высказались об итогах судов над вторгшимися в Суджу военными ВСУ

Более 230 совершивших преступления в РФ военных ВСУ получили пожизненный срок

Родион Мирошник Родион Мирошник Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Свыше 230 военнослужащих ВСУ, совершивших преступления против мирных граждан на территории Курской области, уже получили пожизненные сроки за свои деяния, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в интервью NEWS.ru. Им вменялась статья 206 УК РФ — терроризм, захват заложников с применением оружия, а также добавлялись статьи за убийства, сексуализированное насилие, мародерство, уточнил собеседник.

87 судов было. Более 230 боевиков уже сели на скамью подсудимых. Значительная часть из них получили пожизненное заключение, осуждены по 206-й статье УК РФ — терроризм. Далее статьи добавлялись — убийства, сексуальное насилие, мародерство и так далее. Но первоначально несут ответственность как террористы, — пояснил Мирошник.

Он затруднился ответить на вопрос о том, нужно ли вернуть в законодательство России смертную казнь. Однако законодателям, по его мнению, следует обратить внимание и на тех преступников, которые пока не задержаны, но имеют заочные приговоры. Мирошник считает, что и их должно постигнуть наказание, в какую бы точку мира ни сбежали впоследствии.

Что лучше — быть расстрелянным либо получить пожизненное заключение, не знаю… Для законодателей, на мой взгляд, также есть смысл рассматривать возможности исполнения заочных приговоров. Не только наемники, но и украинские боевики, я уверен, сбегут в поисках прибежища на территориях других стран. Но после совершенных ими преступлений мест, которые бы их приютили, на земле не должно остаться, — резюмировал эксперт.

Он также напомнил, что сегодня, 6 августа, исполняется год со дня вторжения боевиков ВСУ в город Суджу Курской области и населенные пункты рядом.

Ранее Мирошник сообщил, что тела многих жителей курского приграничья, погибших во время атаки ВСУ на Суджу и другие населенные пункты, до сих пор захоронены во дворах, огородах и возле домов. Профильным органам только предстоит эксгумировать останки, идентифицировать личности, а также определить причины гибели.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что при атаке дрона ВСУ на предприятие «Мираторга» пострадал человек. После оказания первой помощи мужчину отпустили на амбулаторное лечение.

Родион Мирошник
ВСУ
Курская область
терроризм
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кадыров сообщил о вылете в зону спецоперации новой группы добровольцев
Астрофизик допустил существование внеземных цивилизаций
В Раде признали, чем обернулось вторжение в Курскую область
Ветеран «Спартака» призвал ужесточить лимит до трех легионеров в РПЛ
«Происходят убийства и пытки»: Мирошник о секретных тюрьмах ВСУ и Судже
«Мутация в сознании». Стерлигов решил открыть рынок рабов: что известно
Россияне ринулись брать кредиты после снижения ставки ЦБ
На Камчатке произошел еще один сильный афтершок
На Урале поезд протаранил самосвал с водителем без прав
Калининградца арестовали за передачу информации о спутниках спецслужбам США
В МИД РФ раскрыли, какие зверства происходят в секретных тюрьмах ВСУ
Жена Диброва опровергла слухи о разводе с супругом
Марочко раскрыл жуткие последствия новой атаки дрона ВСУ в ЛНР
Массовые беспорядки с участием мигрантов вспыхнули в российском городе
Гибель известного комментатора не дойдет до суда
Камчатское землетрясение сравнили с одной из главных катастроф античности
В Минпросвещения объяснили, зачем нужно вводить ГОСТ на школьную форму
Россияне увидят луну необычного цвета во время затмения
Рвет губы и ломает лицо: бородатый нелегал кошмарил женщин Таганрога
Пекин заявил о готовности способствовать урегулированию кризиса на Украине
Дальше
Самое популярное
Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Россия

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.