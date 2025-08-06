В МИД РФ высказались об итогах судов над вторгшимися в Суджу военными ВСУ Более 230 совершивших преступления в РФ военных ВСУ получили пожизненный срок

Свыше 230 военнослужащих ВСУ, совершивших преступления против мирных граждан на территории Курской области, уже получили пожизненные сроки за свои деяния, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в интервью NEWS.ru. Им вменялась статья 206 УК РФ — терроризм, захват заложников с применением оружия, а также добавлялись статьи за убийства, сексуализированное насилие, мародерство, уточнил собеседник.

87 судов было. Более 230 боевиков уже сели на скамью подсудимых. Значительная часть из них получили пожизненное заключение, осуждены по 206-й статье УК РФ — терроризм. Далее статьи добавлялись — убийства, сексуальное насилие, мародерство и так далее. Но первоначально несут ответственность как террористы, — пояснил Мирошник.

Он затруднился ответить на вопрос о том, нужно ли вернуть в законодательство России смертную казнь. Однако законодателям, по его мнению, следует обратить внимание и на тех преступников, которые пока не задержаны, но имеют заочные приговоры. Мирошник считает, что и их должно постигнуть наказание, в какую бы точку мира ни сбежали впоследствии.

Что лучше — быть расстрелянным либо получить пожизненное заключение, не знаю… Для законодателей, на мой взгляд, также есть смысл рассматривать возможности исполнения заочных приговоров. Не только наемники, но и украинские боевики, я уверен, сбегут в поисках прибежища на территориях других стран. Но после совершенных ими преступлений мест, которые бы их приютили, на земле не должно остаться, — резюмировал эксперт.

Он также напомнил, что сегодня, 6 августа, исполняется год со дня вторжения боевиков ВСУ в город Суджу Курской области и населенные пункты рядом.

Ранее Мирошник сообщил, что тела многих жителей курского приграничья, погибших во время атаки ВСУ на Суджу и другие населенные пункты, до сих пор захоронены во дворах, огородах и возле домов. Профильным органам только предстоит эксгумировать останки, идентифицировать личности, а также определить причины гибели.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что при атаке дрона ВСУ на предприятие «Мираторга» пострадал человек. После оказания первой помощи мужчину отпустили на амбулаторное лечение.