Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 22:11

Путин и Лавров стали студентами московского колледжа

Тезки Путина и Лаврова поступили в Колледж Московского транспорта

Студенты и преподаватель в лекционной аудитории главного здания МГУ Студенты и преподаватель в лекционной аудитории главного здания МГУ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Владимир Путин и Сергей Лавров поступили в Колледж Московского транспорта, сообщил Telegram-канал «Новости Москвы». Абитуриенты оказались тезками президента России и министра иностранных дел страны.

Имена студентов фигурируют в списке зачисленных студентов. Однако не уточняется, на какой факультет они поступили.

Ранее ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин заявил, что платное образование не может быть дешевле, чем норматив, установленный законом. По его словам, цену на обучение вуз не поднимал четыре года подряд. Гордин вспомнил, как во времена пандемии COVID-19 плату сознательно не делали больше.

Ректор Уральского федерального университета имени Б. Н. Ельцина Илья Обабков объяснил регулярный рост цен на образование. По его словам, он неизбежен, поскольку вузы соблюдают нормативы по зарплатам преподавателей в соответствии с поручением президента России.

До этого депутат петербургского закса Андрей Рябоконь предложил сделать дешевле платное высшее образование для хорошистов. Он выступил с инициативой разработать дифференцированную шкалу платы в вузах в зависимости от баллов ЕГЭ.

Владимир Путин
Сергей Лавров
колледжи
студенты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские военные взяли в «мешок» отряд ВСУ под Волчанском
Марочко заявил, что ВСУ пытались пробраться в Курскую область по реке
«Я сказал, он делает»: Трамп высказался о Зеленском и переговорах
Военнблогер рассказал о планах ВСУ снова зайти в Курскую область
Стало известно, что обсудит Трамп с Путиным на Аляске
Алиев и Пашинян захотели выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира
Зеленский неожиданным образом отреагировал на встречу Путина и Трампа
Беспилотник врезался в жилую многоэтажку в Ростове-на-Дону
Петербурженка убила своего сына, а затем себя
Встреча Трампа, Алиева и Пашиняна: чем завершилась, что подписали, итоги
Crew Dragon с российским космонавтом отстыковался от МКС
Россия запросила у Минздрава Турции информацию об отравлении россиян
США могли выдворить Овечкина и игроков НХЛ в 2024 году
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 9 августа, наконец-то облегчение
Посол Украины озвучил мысли по поводу территориальных уступок России
Стрелок устроил пальбу на территории университета
Лопес, Киркоров, Лазарев: кого из звезд не пускали в элитные места
Ушаков назвал место, где может пройти встреча Путина и Трампа после Аляски
«Важный саммит»: Ушаков подтвердил встречу Путина и Трампа на Аляске
Хуситы ударили дронами по объектам в Израиле
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
Общество

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.