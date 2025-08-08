Путин и Лавров стали студентами московского колледжа Тезки Путина и Лаврова поступили в Колледж Московского транспорта

Владимир Путин и Сергей Лавров поступили в Колледж Московского транспорта, сообщил Telegram-канал «Новости Москвы». Абитуриенты оказались тезками президента России и министра иностранных дел страны.

Имена студентов фигурируют в списке зачисленных студентов. Однако не уточняется, на какой факультет они поступили.

Ранее ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин заявил, что платное образование не может быть дешевле, чем норматив, установленный законом. По его словам, цену на обучение вуз не поднимал четыре года подряд. Гордин вспомнил, как во времена пандемии COVID-19 плату сознательно не делали больше.

Ректор Уральского федерального университета имени Б. Н. Ельцина Илья Обабков объяснил регулярный рост цен на образование. По его словам, он неизбежен, поскольку вузы соблюдают нормативы по зарплатам преподавателей в соответствии с поручением президента России.

До этого депутат петербургского закса Андрей Рябоконь предложил сделать дешевле платное высшее образование для хорошистов. Он выступил с инициативой разработать дифференцированную шкалу платы в вузах в зависимости от баллов ЕГЭ.